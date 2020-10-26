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GÜNGÖRDÜ: TOPLUM ÇIKARINI DÜŞÜNÜRDÜ

Girne Belediyesi eski milletvekili, belediye başkanı, spor adamı, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesi liderlerinden Ziya Rızkı’nın bu yıl ölümünün 26’ıncı yıl dönümü olan yarın törenlerle anılacağını kaydetti.

26 Ekim 2020 Pazartesi 15:07
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GÜNGÖRDÜ: TOPLUM ÇIKARINI DÜŞÜNÜRDÜ

Girne Belediyesi eski milletvekili, belediye başkanı, spor adamı, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesi liderlerinden Ziya Rızkı’nın bu yıl ölümünün 26’ıncı yıl dönümü olan yarın törenlerle anılacağını kaydetti.
Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Ziya Rızkı’nın büstünün bulunduğu, Naci Talat Caddesi, Mete Adanır Caddesi, Raif Denktaş Caddesi ve Ziya Rızkı Caddesi’nden oluşan stadyum çemberi olarak bilinen meydanın  Belediye Meclisi’nin kararıyla  “Ziya Rızkı Meydanı” olarak isimlendirildiğini de duyuruldu.
GÜNGÖRDÜ: TOPLUM ÇIKARINI DÜŞÜNÜRDÜ
Girne belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili açıklamasında  Ziya Rızkı’nın Kıbrıs Türk toplumuna milletvekili, Girne Belediye Başkanı, mücahit komutanı ve spor adamı olarak hizmet verdiğini belirterek, bir dönem beraber çalıştıkları Ziya Rızkı’nın en önemli özelliğinin kişi çıkarı değil, toplum çıkarı düşünerek hizmet vermesi olduğunu dile getirdi. 
Güngördü, Ziya Rızkı Vakfı ile Ziya Rızkı’yı, yeni nesillere anlatma görevimizdir. İşbirliğimizi her zaman sürdüreceğiz”  dedi.

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