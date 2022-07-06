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Güngördü’den Çarşamba Pazarı'na bayram ziyareti

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Kurban Bayramı vesilesiyle Çarşamba Pazarı'nı ziyaret etti.

06 Temmuz 2022 Çarşamba 14:04
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Güngördü’den Çarşamba Pazarı'na bayram ziyareti
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Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, Güngördü Çarşamba Pazarı'nı ziyaretinde esnafla bayramlaştı. Belediyenin basın bürosuna yaptığı açıklamada Güngördü, “Hayatımıza hoşgörüyü egemen kılarak, her türlü dargınlık ve kırgınlıkları bir tarafa bırakıp kucaklaşabilmeliyiz. “Kurban Bayramı’nın tüm dünyaya barış, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesi dileğinde bulunarak başta tüm personelimin, esnafımızın ve tüm halkımızın Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım.” dedi.

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