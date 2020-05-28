Güngördü’den Dev-İş’e sert tepki!

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Belediyesi önünde yapılan eylemin “tamamen art niyetli, siyasi içerikli ve başarılı bir belediyeyi yıpratmaya yönelik politikada yapılan” bir eylem olduğunu belirterek, Dev-İş’i kınadı.

Güngördü, Devrimci Genel İş Sendikası’nın (Dev-İş) dün Girne Belediyesi Yeni Belediye Hizmet Binası önünde gerçekleştirdiği iki saatlik uyarı grevi ile ilgili açıklamada bulundu.

Nidai Güngördü, dünkü eylemin tamamen siyasi olduğunu ve belediyenin başarı grafiğini çekememezlik ve kıskançlık olduğunu ifade ederek, “Kendilerini esefle kınıyorum. Her zaman diyalogdan yana bir belediye başkanı olduğumu bilirler ve bu diyaloğu kendileri kopardılar. Yakın bir zamanda sendika temsilcileri beni ziyaret ettiklerinde, kendilerine ‘çalışandan yüzde 25 kesinti yapan bir belediyenin çalışanına bayram ikramiyesi vermesi ne kadar doğru olur. 50-60 günlük süre içerisinde vatandaşın kısmi olarak sokağa çıktığı günlerde belediye veznelerine para girişi olmadı, zaten buna imkanım olsa maaşlarından yüzde 25 kesmezdim’ dedim onlar da bana ‘doğrudur’ dediler. Şimdi ne oldu” diye sordu.

Güngördü, eylemin iyi niyetle yapılmış bir eylem olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Bütün dünya Covid-19 çerçevesinde ciddi bir salgınla uğraşırken maaşları tam ödeyen bir belediyede, neredeyse yangın yerinde bayramlık sormaya benzer. Dolayısıyla sendikayı esefle kınıyorum. Üstelik grev olacağı bana sabah 09.00’da bildirildi, o da bir temsilci vasıtasıyla. Sendika başkanı beni aramadı, bana hiçbir bilgi verilmedi. Bu gerçekten kabul edilir bir hareket değildir. Her zaman demokrasiden yana bir insan olduğumu ve demokratik kurallar içinde sendikayla ilişkilerimi sürdürdüğümü herkes bilmektedir. Ancak, dün yapılan eylem gerçekten tahammül sınırlarını zorlayan, bizi farklı noktalara çekmeye çalışan art niyetli zihniyetin bir parçasıdır”

Güngördü, belediyenin başarısını çekemeyenlerin “bir bahane bulalım da yeni belediye binası önünde grev yapıp bir iki fotoğraf çekelim” anlayışından yola çıktığını ve herşey başarılı bir şekilde giderken, “yangın yerinde bayramlık” isteyen çocuk misali dün belediye önünde toplandığını kaydetti.

İnsanlara baskı da uygulandığını ifade eden Güngördü, “İşyeri temsilcileri greve katılmak istemeyenleri tehdit etti. Bu konuda elimde yazılı belgeler var tehdit edenlerin isimleri de bellidir. Sendikanın nasıl ki grev hakkı var, üyelerin nasıl ki greve katılma hakkı var, isteyen çalışanında greve katılmama hakkı vardır. Bütün bunları düşündüğümüz zaman bence sendika çok önemli bir yanlışa imza attı” dedi.

“BEL-PAZ BENİM DÖNEMİNDE KURULMUŞ BİR ŞİRKET DEĞİLDİR”

Eleştirilen “Bel-Paz” isimli işletmenin kendi döneminde kurulmuş bir şirket olmadığını ifade eden Güngördü, şöyle devam etti:

“Aksine kendi zihniyetleri ile ve aynı siyasi görüşte oldukları siyasi partinin belediye başkanı buradayken kuruldu. Bel-Paz’da ben geldiğim zaman, 2014 yılı temmuz ayından önce 73 kişi, sigortasız, ihtiyat sandığı yatırımı olmadan, angarya bir şekilde çalıştırıldı. Ama aynı sendika bu belediyede bu kadar yıldır örgütlüdür, bu konuda bir laf söylemedi. Çünkü, aynı siyasi görüştedirler. Geçmişte de, seçim zamanları, meydanlarda aynı siyasi amaçla bu gençleri çok kullandılar, o zaman sendika yine ses çıkarmadı. Dolayısıyla burada dünkü açıklamalara baktığımız zaman siyaset yaptıkları bir kez daha ortaya çıkmıştır”

Güngördü, “2014 Temmuz’da biz göreve geldiğimizde geriye dönük çok yaklaşık 2,7 milyon TL ödeyerek 73 kişiyi güvence altına aldık. Bel-Paz çatısı altından belediye kadrosuna alabileceklerimizi aldık. Yine belediye içinde mimar ve mühendisler, belediyede farklı yerlerde sözde hizmet karşılığı ve tamamen geçici statüde çalıştırılmaktaydı. İsimleri de bellidir. Muhasebede çalıştırıldılar, başka yerlerde de çalıştırıldılar. Biz geldik kendilerini içeri aldık” ifadelerini kullandı.

“NÜFUS SAYIMI İÇİN ISRARLI MÜCADELEMİZ SONUÇ VERMEDİ”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 100 bin kişilik nüfusu olan Girne’de belediyeye 33 bin kişiye göre katkı yapıldığını da ifade ederek, “6 yıldan beridir her dönemde her hükümetten kentin nüfusunun sayılmasına yönelik ısrarlı talebi bilinmektedir. Kent insanına kaliteli hizmet verilebilmesi, nüfusun sayımı ve gerçek katkı payımızı almamız için ısrarlı mücadelemiz bir sonuç vermedi” ifadelerini kullandı.

“Devletin belediyelere katkı paylarından yüzde 25 kesinti yapmış olması kabul edilir değildir” diyen Güngördü, 6 yılda yaptıkları hizmetlerin belki de Girne’ye 30 – 35 yıldır yapılmayan hizmetler olduğunu, bunları görmezden gelmenin de çok büyük bir haksızlık olduğunu kaydetti.

Güngördü, dünkü eylemle belediyedeki iş barışı ve çalışma ortamının gerildiğini ifade etti.

“İŞYERİ TEMSİLCİLERİ DE SUÇ İŞLEMİŞLERDİR”

Sendikanın yaptığı bu hareket, kabul edilebilir bir hareket değildir. İş barışını her zaman savunan biri olarak, bu şekilde lanse edilmesi ve yaklaşık 70 kişinin katıldığı ve tamamen kendi siyasi görüşlerine bağlı olan insanlarla eylem yapmak veya eyleme katılmak istemeyenlere baskı yapmakla işyeri temsilcileri ’de suç işlemişlerdir. Bunların da üzerine gideceğimizi bir kez daha söylemek isterim. Grev haktır, ama greve katılmamakta bir haktır. Ama sendika yöneticilerinin greve katılmak istemeyenlere baskı yapması doğru bir anlayış değildir.”