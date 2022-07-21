Günlük burç yorumları / 21 Temmuz 2022

Koç

Maddi anlamda kendinizi güvence altına almak isteyebilirsiniz.

Boğa

Görüntünüzle ilgili değişikliğe gidebilir, kendinizi daha iyi hissetmek için farklılıklarda bulunabilirsiniz.

İkizler

İnatçı ve kararlı tavrınızı aynen devam ettirebilirsiniz, başarıya odaklı ilerlemeniz olası.

Yengeç

Sizi tamamlayacak insanlarla bir arada bulunmak isteyebilir, kendinizi iyi hissettiren işlerle ilgilenebilirsiniz.

Aslan

İş hayatında pozisyon değişiklikleri olabilir, daha aktif ve hareketli olmayı tercih edebilirsiniz.

Başak

Plan ve projelerde uzun soluklu çalışmalar gerçekleştirebilirsiniz, seyahat ve taşınma söz konusu olabilir.

Terazi

Finansal anlamda sevindirici kaynaklar edinebilirsiniz, biraz mücadele ile hoşnut olmanız mümkün.

Akrep

Ortaklı ilişkilerinizde tatmin edici olaylar gelişebilir, somut sonuçlar alabilirsiniz.

Yay

Her işe koşmak ve tamamlamak isteyebilirsiniz. Bu esnada aşırıya kalmamakta fayda var.

Oğlak

Romantik ilişkilerinizde hareketli dakikalar yaşanabilir, isteklerinizi gerçekleştirebileceğiniz fırsatlar mümkün.

Kova

Arsa/arazi gibi satın almalar söz konusu olabilir, kaynaklarınızı maddesel olarak kullanıma çevirebilirsiniz.

Balık

Ticaret ve iletişim alanında yeni gelişmeler yaşanabilir, yakın çevrenizle hararetli konuşmalar gerçekleştirebilirsiniz.