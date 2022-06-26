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Günlük burç yorumları / 26 Haziran 2022

Astrolog Murat İpek'ten 26 Haziran 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

26 Haziran 2022 Pazar 09:04
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Günlük burç yorumları / 26 Haziran 2022
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Koç

Çevrenizle olan ilişkilerinizi geliştirirken ağırdan alabilirsiniz. Aynı zamanda bol muhabbetli ve olumlu bağlar kurmak söz konusu.

Boğa

Pratik ve zekanın birleştiği alanlarda gelir elde edebilirsiniz. Duygularınızla mantığınız aynı şeyi söylemekte ısrarcı olabilir.

İkizler

İçinizden geldiği gibi kendinizi ifade edebilir, samimi ve doğal bir şekilde ilişkiler kurabilirsiniz

Yengeç

Sevginizi, güzelliğinizi ve bütün yeteneklerinizi kendinizi geliştirmek için kullanabilirsiniz.

Aslan

Çeşitli söyleşiler ve gruplarda bulunmanız olası. Yazılı ve sözlü edebiyattaki yeteneklerinizi sergilemek için fırsatlar yakalayabilirsiniz.

Başak

İş alanında belli bir pozisyonda çalışmanıza rağmen farklı alanlarda gösterdiğiniz yeterlilik gündeme gelebilir. Yeni görevler ya da roller üstlenebilirsiniz.

Terazi

Eğitim ve gelişim günün ana teması. Kendinize hizmet ettiğini düşündüğünüz bilgilere odaklanabilirsiniz.

Akrep

Özellikle eş veya partnerinizle derinlik içeren romantik konuşmalara ihtiyacınız olabilir. Ben böyleyim dediğiniz konularda kabuk değiştirmeniz gerekebilir.

Yay

İkili ilişkiler, imzalı anlaşmalar gündeminizde olabilir. Yüzeyselliğinden şikâyet edebileceğiniz gelişmeler söz konusu.

Oğlak

İş hayatında tarafsız duruşunuz beğeni toplayabilir. Günlük hayatınıza egzersiz eklemeyi düşünebilirsiniz.

Kova

Keyifli flört ve ilişkiler kurmanız olası. Zihinsel olarak tatmin olacağınız alanlara çekilebilirsiniz.

Balık

Aile toplantılarında bulunabilir, herkesin bir payda bulacağı sohbetler gerçekleştirebilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
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