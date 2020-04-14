Günlük Hava Durumu

Bölgemiz alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.
Hava açık ve az bulutlu geçecek.
HAVA SICAKLIĞI
Mevim normalleri civarında seyredecek.
RÜZGAR
Kuzey ve Batı yönlerinden orta kuvvette esecek
14 Nisan 2020 tarihli tahmini hava raporu.
Bölgemiz alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.
Hava açık ve az bulutlu geçecek.
HAVA SICAKLIĞI
Mevim normalleri civarında seyredecek.
RÜZGAR
Kuzey ve Batı yönlerinden orta kuvvette esecek