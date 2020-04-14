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Günlük Hava Durumu

14 Nisan 2020 tarihli tahmini hava raporu.

14 Nisan 2020 Salı 10:03
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Günlük Hava Durumu

Bölgemiz alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava açık ve az bulutlu geçecek.

HAVA SICAKLIĞI

Mevim normalleri civarında seyredecek.

RÜZGAR

Kuzey ve Batı yönlerinden orta kuvvette esecek

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Hava Durumu
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