Günsel ailesinden 6 ilçeye kamusal okul sözü

Günsel Ailesi, aile kurulunda aldığı kararla, ülkemizin 6 ilçesinin her birinde ilkokul inşa ederek Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müdürlüğüne teslim edecek.

42 yıldır özellikle eğitim alanındaki yatırımlarıyla özdeşleşen Günsel Ailesi, aile kurulunda aldığı kararla ülke eğitimine katkısını yeni bir boyuta taşımaya hazırlanıyor. Günsel Aile Kurulu, ülkemizdeki 6 ilçenin her birinde 300 öğrencilik, tam donanımlı ilkokul inşa ederek Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğüne teslim etme kararı aldı.

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke’de inşa edilecek ilkokullar, 300 öğrenci kapasitesine sahip olacak. Bütün yatırımı Günsel Ailesi tarafından gerçekleştirilecek okullar, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde devlet okulu olarak hizmet vermek üzere bedelsiz olarak devredilecek.

3 yıl içerisinde tamamlanıp devlete teslim edilmesi planlanan okullar için önümüzdeki günlerde başta KKTC Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere ilgili devlet kurumları ile temas kurularak yatırım planlaması için görüşmeler yapılacak.

Günsel: “Ülkemize, milletimize, çocuklarımıza olan sorumluluğumuzun bilinciyle aldığımız bu kararla gurur duyuyoruz”

Günsel Aile Kurulunun almış olduğu kararla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her bir ilçesinde inşa edecekleri 6 ilkokulu, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğüne teslim edeceklerini söyleyen Oluşum Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Ülkemize, milletimize, çocuklarımıza olan sorumluluğumuzun bilinciyle aldığımız bu kararla gurur duyuyoruz” dedi.

“Oluşum içerisinde yer alan bütün kurumlarımızla 42 yıldır, başta eğitim olmak üzere, sağlık, finans, turizm, teknoloji, otomotiv, müzecilik gibi stratejik alanlara yatırım yaparak ülkemizin geleceğini güçlendirmek, ekonomisini ve kültürünü kalkındırmak için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz” diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, en önemli önceliklerinin ülkeyi aydınlık geleceğe taşıyacak nesiller yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Devlete teslim edecekleri 6 okulun inşasından, gerekli donanımlarına kadar bütün yatırımlarının Günsel Ailesi tarafından karşılanacağını açıklayan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Devletimizle ve halkımızla omuz omuza vererek ülkemizi büyütmeye, çocuklarımız için aydınlık bir gelecek kurmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.