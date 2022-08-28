GÜNSEL Akademi’nin ilk mezunları, yüzde 100 bursla YDÜ'nün  lisans ve önlisans bölümlerine yerleşti

Yakın Doğu Oluşumu ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan ve meslek lisesi son sınıf öğrencilerinin, mesleki deneyim süreçlerini KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL’de tamamlamalarını esas alan “Mesleğim Elimde Projesi” ilk mezunlarını verdi.

Proje kapsamında, GÜNSEL Akademi’nin düzenlediği ilk dönem programına, Sedat Simavi Meslek Lisesi, Osman Örek Meslek Lisesi ve Haydarpaşa Ticaret Lisesi’nden 24 öğrenci dahil oldu. Yaklaşık 10 aylık eğitim ve staj sürecini başarıyla tamamlayan 24 öğrenciden 13’ü, GÜNSEL’de iş garantisi ve yüzde 100 bursla, Yakın Doğu Üniversitesi’nin lisans ve önlisans bölümlerine yerleşti.

Burs almaya hak kazanan 13 öğrenciden yedisi Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojileri Bölümüne, dördü Bilgisayar Programcılığı bölümüne, ikisi ise Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne kayıt oldu. Önlisans ve lisans eğitimleri süresince GÜNSEL’de çalışmaya devam edecek olan öğrenciler mezuniyetleri sonrasında da iş garantisine sahip olacaklar.

Program kapsamında çok yönlü gelişim hedefleniyor

GÜNSEL’de eğitim ve staj programını tamamlayan öğrenciler, elektrikli otomobil geliştirme ve üretme süreçlerinde aktif olarak yer aldılar. Mesleğim Elimde Programını tamamlayan öğrenciler; bilişim teknolojileri, harness, batarya teknolojileri, sürüş modülü tasarımı ve üretimi, elektrikli araçlar servis süreçleri, termal yönetimi, konfigürasyon ve tedarik gibi üretim sürecinin önemli departmanlarında tecrübe edindiler.

Öğrenciler, mesleki yetkinlik eğitimleri yanı sıra; takım çalışması, kariyer yönetimi, özyönetim ve psikolojik farkındalık eğitimleri ile yetkinlik gelişimini çok yönlü tamamladılar. Mesleğim Elimde Projesi, öğrencilerin mesleki gelişimlerini desteklerken aynı zamanda sosyal ve psikolojik yönlerden de profesyonel hayata hazır hale gelmelerini amaçlıyor.

İkinci dönem kayıtları devam ediyor

İlk dönemini başarıyla tamamlayan Mesleğim Elimde Projesi’nin ikinci dönem başvuruları ise devam ediyor. KKTC’de eğitim veren meslek liselerinin son sınıf öğrencilerinin başvurabileceği programı tamamlayan öğrenciler, gelecek yıl da yine GÜNSEL’de iş garantisi ile Yakın Doğu Üniversitesi’nde tam burslu eğitim olanağına sahip olacaklar.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Ülke gençlerine kendi ülkelerinde parlak bir gelecek kurmalarını sağlamayı amaçlıyoruz”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL bünyesinde kurulan GÜNSEL Akademi’de düzenledikleri Mesleğim Elimde Eğitim ve Staj programı ile ülke gençlerinin, geleceğe yön verecek nitelikli becerilerle donatmayı amaçladıklarını söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Eğitim ve staj programımızı tamamlayan meslek liselerimizin son sınıf öğrencilerine, Yakın Doğu Üniversitesi’nden tam burs ve GÜNSEL’de iş garantisi vererek, kendi ülkelerinde parlak bir gelecek kurmalarını sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

Programın ilk dönemini başarıyla tamamlayarak, yüzde 100 burslu olarak Yakın Doğu Üniversitesi’nin lisans ve önlisans bölümlerine yerleşen öğrencileri tebrik eden Prof. Dr. Günsel, Kıbrıs'ın kuzeyinde eğitim gören meslek lisesi son sınıf öğrencilerini, Mesleğim Elimde Projesi’nin ikinci dönemine katılmaya davet etti.