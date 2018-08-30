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Günsel Forbes Dergisi tarafından 'Yeni Nesil Liderler' Arasında Gösterildi

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel Forbes Türkiye’nin “Yeni Liderler” olarak gösterdiği genç neslin başarılı iş insanları arasında yer aldı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 14:59
Günsel Forbes Dergisi tarafından 'Yeni Nesil Liderler' Arasında Gösterildi

İş ve ekonomi dünyasının en prestijli dergilerinden Forbes Türkiye, Eylül sayısında kapağını “Yatırım Raporu 2018” dosyasına ayırdı. Dosya konusu kapsamında “genç nesle” kulak veren Forbes Türkiye, iş dünyasının başarılı ve büyük kurumlarının ikinci, üçüncü kuşağından olan ya da kendi girişimleriyle aile şirketlerini takip eden 40 yaş altı isimlere sayfalarında yer verdi. Derginin, “Yeni Liderler” olarak gösterdiği genç isimlerden biri de Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel oldu.

İrfan Günsel’in, henüz 28 yaşındayken Mütevelli Heyeti Başkanı olarak görev aldığını hatırlan Forbes Türkiye, aradan geçen dokuz yıla mercek tutuyor : “İrfan Günsel, başkanlığı boyunca önemli roller üstlendi. Bunlar arasında süper bilgisayar altyapısının, inovasyon merkezinin ve tıp fakültesinin kuruluşu ile elektrikli otomobilin üretimi gibi Günsel Ailesi’nin son dönemde hayata geçirdiği neredeyse tüm kritik yatırımlar var” diyen Forbes Türkiye, Yakın Doğu Üniversitesi’ni ve Günsel Ailesi’ni farklı kılan en önemli özelliği ise “üniversite ve eğitim sektörünü merkeze alan bir girişimcilik ağı oluşturmayı başarmaları” olarak gösteriyor.

Ar-ge ve inovasyon çalışmalarının önemine değinen Doç. Dr. İrfan Günsel’in, Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilgi ve teknoloji geliştirmedeki yeteneğini anlattığı görüşlerine, dergide şu şekilde yer veriliyor:

“Tüm hayatını eğitime vakfetmiş bir eğitimcinin; oğlu olarak en büyük hocamın yine babam olduğunu, en önemli dersleri babamdan aldığımı söyleyebilirim. Kendisinin, ilk günden itibaren eğitim kurumlarını; özellikle de üniversiteleri ait oldukları toplumların “dokuma tezgahı” olarak değerlendirmesi benim için hayatımın fikri/dersi… Yakın Doğu Üniversitesi’nin de en iyi örneklerinden biri olarak işaret edildiği “3. Nesil üniversite” modeli, aslında tam da bu “dokuma tezgahı” benzetmesine denk düşüyor. Ar-ge ve inovasyon çalışmaları eşliğinde ürettiği bütün bilimsel verileri toplum yararına dönüştüren ve yine bu çerçevede gençlerin eğitimine yön veren bir kurum olarak her zaman bu fikirle yolumuza devam ediyor olacağız.”

Forbes Türkiye’nin “Yeni Liderler” olarak gösterdiği diğer isimler ise şöyle: Eczacıbaşı Ailesi’nin 3. Kuşak üyelerinden Pınar Eczacıbaşı; Esas Holding’in velihatlarından Kerem Sabancı Kamışlı; Alarko Holding’in kurucularından merhum Üzeyir Garih’in torunu Cem Garih; Seven Bridges Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Yıldırım ve Aksoy Holding CEO & Başkan Yardımcısı Batu Aksoy.

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Anahtar Kelimeler:
YDÜForbes DergisiYeni Nesil LiderlerDoç. Dr. İrfan S. Günsel
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