GÜNSEL: “KÜTÜPHANE, BÖLGE HALKININ SOSYAL YAŞAMINA ZENGİNLİK KATACAK”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta var olan gerçekler ışığında çözüm bulma niyetinde olduklarını kaydederek, “Egemen eşitlik temelinde, kendi devletimize sahip çıkacağımız bir anlaşma talep ediyoruz. Neden? Çünkü başarılarımız, halk olarak yaptıklarımız, yatırımlarımız, gençlerimiz vardır. Artık izolasyon ve kısıtlamalarla engellenmek istemiyoruz. Bunu haykırmaya ve ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Tatar, Girne Üniversitesi Büyük Kütüphanesi ile Girne Üniversitesi Kültür, Kongre ve Sergi Sarayı’nın açılışını yaptı. Kazak Sanatçı Orazbek Yasenbayev’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı 30 eserden oluşan “Her Zaman Mutluluk Olsun” sergisinin açılışını da Cumhurbaşkanı Tatar gerçekleştirdi.

Açılışa TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, bakanlar, milletvekilleri, YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel, davetliler ve çalışanlar katıldı.

Konuşmasında ülkeye yapılan yatırımların önemine değinen Tatar, KKTC’ye yapılan yatırımların engelleri aşmak, dünyaya entegre olmak anlamına geldiğini kaydederek, Kıbrıs Türk halkının sanata, spora ve kültüre her zaman önem verdiğini, sahip çıktığını söyledi.

Günsel ailesini yatırımları nedeniyle kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Vizyonuyla, cesaretiyle bu topraklarda yatırım yapanlar, engelleri aşıyor, Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya haykırıyor, KKTC’yi güçlendiriyor” dedi.

TATAR’DAN 3 ARALIK MESAJI

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’yle ilgili de mesaj veren Tatar, KKTC devletinin engellerin aşılması, engellerin hayatının daha kolay olması için elden geleni yaptığını, yapmaya da devam edeceğini vurguladı.

“BAŞKALARININ TAHAKKÜMÜNDE OLMAMIZ, BAŞKALARINA YAMA BİR HALK OLARAK YAŞAMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL”

Kıbrıs konusunda da konuşan Tatar, Kıbrıs’ta var olan gerçekler ışığında çözüm bulma niyetinde olduklarını kaydederek, “Başkalarının tahakkümünde olmamız, başkalarına yama bir halk olarak yaşamamız söz konusu değil” dedi.

“İZOLASYON VE KISITLAMALARLA ENGELLENMEK İSTEMİYORUZ”

Türkiye’nin her zaman Kıbrıslı Türklerin yanında olduğunu belirten Tatar, şöyle devam etti:

“Tek vücut ve yeni bir siyasi anlayışla Kıbrıs’ta egemen eşitlik temelinde iki devletli bir çözümden yanayız. Bunu Sayın Lute’a da ifade ettim. Kıbrıs eski Kıbrıs, Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz değildir. 50 yıldır federal çözüm temelinde sürdürülen görüşmelerin artık anlamı kalmadı. Biz, egemen eşitlik temelinde, kendi devletimize sahip çıkacağımız bir anlaşma talep ediyoruz. Neden? Çünkü başarılarımız, halk olarak yaptıklarımız, yatırımlarımız, gençlerimiz var. İzolasyon ve kısıtlamalarla engellenmek istemiyoruz. Bunu haykırmaya ve ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz.”

TATAR’DAN BM VE AB’YE ÇAĞRI

Birleşmiş Milletlere, dünya devletlerine, Avrupa Birliğine ve Güney Kıbrıs’a da seslenen Tatar, “Biz Kıbrıs’taki iki halktan biriyiz. Kendi devletimize sahip çıkmak en doğal hakkımızdır” şeklinde konuştu.

Tatar’ın yanı sıra törende Girne Üniversitesi Mütevelli Heyeti Kurucu Başkanı ve Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ile Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Girne Üniversitesi Mütevelli Heyeti Kurucu Üyesi Prof. Dr. İrfan Suat Günsel konuşma yaptı.

SALİHOĞLU: “KÜTÜPHANE, 250 BİN KİTAP VE 650 MİLYON ELEKTRONİK KAYNAĞA ERİŞİM İMKANIYLA HERKESE HİZMET SAĞLAYACAK”

Girne Üniversitesi Mütevelli Heyeti Kurucu Başkanı ve Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Girne Üniversitesi Büyük Kütüphanesi’nin pandemi döneminde özverili çalışmalar neticesinde çok kısa bir sürede tamamladığını söyledi.

6 katlı Büyük Kütüphane’nin 90 bin metrekare kullanım alanı olduğunu, kültür, kongre ve sergi sarayı olarak da halka hizmet vereceğini belirten Salihoğlu, kütüphanenin şu anda 250 bin kitap ve 650 milyon elektronik kaynağa erişim imkânı sunduğunu ifade etti.

Üniversitenin, sosyal sorumluluk çerçevesinde, talep eden herkese ücretsiz üyelik imkanı vereceğini belirten Salihoğlu, kütüphanenin 24 saat hizmet verme esası ile hazırlandığını ve ülkede pandemi sonrası yaşamın normale dönmesiyle bu şekilde hizmet vermeye başlayacağını da söyledi.

GÜNSEL: “KÜTÜPHANE, BÖLGE HALKININ SOSYAL YAŞAMINA ZENGİNLİK KATACAK”

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Girne Üniversitesi Mütevelli Heyeti Kurucu Üyesi Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Günsel ailesi olarak, ülkeye eğitim, sağlık, ekonomi, teknoloji, kültür ve sanat alanlarında çeşitli yatırımlar yaptıklarını, bu yatırımlara devam edeceklerini kaydetti.

Günsel, “Tam 42 yıldır, ülkemizin eğitim sistemine ve geleceğine yönelik güçlü adımlar atıyoruz, bunu sadece görev olarak görmüyoruz. Bu, bizim için eğitim gücüne olan inancımızla devam eden bir gelenektir, bir inançtır, bir varoluş ve kökleşme davasıdır ve hepsinden öte memleket sevdasıdır.” dedi.

Girne Üniversitesi Büyük Kütüphanesi’nin, sadece öğrencilere değil, bölge halkına da büyük bir bilgi hazinesinin kapılarını açacağını belirten Günsel, kullanıcıların, 250 bin kitap ve 650 milyon elektronik kaynağa erişim sağlayacağını söyledi.

Günsel ayrıca Girne Üniversitesi Kültür ve Kongre, Sergi Sarayı’nın ise sosyal, sanatsal ve kültürel, etkinliklere ev sahipliği yaparak bölge halkının sosyal yaşamına büyük bir zenginlik katacağı inancını dile getirdi.

Günsel, “Yeni yatırımlar, yeni projeler ve yeni eserlerle Girne Üniversitesi’ni büyütürken, Girne bölgesini de büyütmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.