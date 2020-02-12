‘Günsel Sanat Müzesi’ 20 Şubat’ta açılacak

Kuzey Kıbrıs’ta üretilecek “Günsel” marka otomobilin adını taşıyan bir sanat müzesi kurulduğu, müzenin 20 Şubat’ta Lefkoşa Dereboyu’nda açılacağı bildirildi.

Müzede, ödüllü sanatçıların yaklaşık 700 eserinin yer alacağı kaydedildi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nden (YDÜ) yapılan açıklamada, toplumun bütünlüğüne önem verdiği belirtilen Günsel ailesinin, yeni müzeyle Kıbrıs’ın kültürel kimliğinin, ulusal ve uluslararası sanat ortamıyla paylaşılmasına aracılık edeceği kaydedildi.

Müzede, Kıbrıs ve Türk dünyasının ödüllü sanatçılarına ait yaklaşık 700 eserin sergileneceği ifade edilen açıklamaya göre, müzede, yağlı boya ve akrilik resimler, özgün baskı, gravür, linolyum, serigrafi, litografi, ağaç baskı resimler ayrıca heykel ve seramik eserler yer alacak.

(BRT/TAK)