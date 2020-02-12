Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Vücudu hücresel yaşlanmaya karşı koruyor
Vücudu hücresel yaşlanmaya karşı koruyor
Kanada’da 11 milyon yıllık ‘ölüm meleği’ fosili bulundu
Kanada’da 11 milyon yıllık ‘ölüm...
Acun Ilıcalı Survivor 2020 yarışmacılarını açıkladı
Survivor 2020 kadrosu açıklandı
Google’a karşı dörtlü ittifak!
Google’a karşı dörtlü ittifak!
Hollywood efsanesi 103 yaşında hayatını kaybetti
Hollywood efsanesi 103 yaşında hayatını...

‘Günsel Sanat Müzesi’ 20 Şubat’ta açılacak

12 Şubat 2020 Çarşamba 13:34
‘Günsel Sanat Müzesi’ 20 Şubat’ta açılacak
banner48

Kuzey Kıbrıs’ta üretilecek “Günsel” marka otomobilin adını taşıyan bir sanat müzesi kurulduğu, müzenin 20 Şubat’ta Lefkoşa Dereboyu’nda açılacağı bildirildi.

Müzede, ödüllü sanatçıların yaklaşık 700 eserinin yer alacağı kaydedildi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nden (YDÜ) yapılan açıklamada, toplumun bütünlüğüne önem verdiği belirtilen Günsel ailesinin, yeni müzeyle Kıbrıs’ın kültürel kimliğinin, ulusal ve uluslararası sanat ortamıyla paylaşılmasına aracılık edeceği kaydedildi.

Müzede, Kıbrıs ve Türk dünyasının ödüllü sanatçılarına ait yaklaşık 700 eserin sergileneceği ifade edilen açıklamaya göre, müzede, yağlı boya ve akrilik resimler, özgün baskı, gravür, linolyum, serigrafi, litografi, ağaç baskı resimler ayrıca heykel ve seramik eserler yer alacak.

(BRT/TAK)

Anahtar Kelimeler:
HaberGünsel Sanat Müzesi’KKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzcan: BKP Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde,Akıncı’yı destekleme kararı aldı
İzcan: BKP Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde,Akıncı’yı destekleme kararı aldı
KKTC’den bağışlanan karaciğerle sağlığına kavuştu
KKTC’den bağışlanan karaciğerle sağlığına kavuştu
Harmancı, KITREB heyetini kabul etti
Harmancı, KITREB heyetini kabul etti
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim