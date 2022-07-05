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“Günümüz dünyası, siyasi hatalara ağır ekonomik bedeller ödetiyor”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, güven yaratıcı önlemlerin basitçe değerlendirilip kenara konmasının doğru bir yaklaşım olmadığını kaydederek tam tersine güven yaratıcı önlemler sürecini fırsata dönüştürmek için ciddi bir diplomatik seferberliğe ihtiyaç olduğunu söyledi.

05 Temmuz 2022 Salı 18:05
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“Günümüz dünyası, siyasi hatalara ağır ekonomik bedeller ödetiyor”
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“Bu davranışlardan dolayı ekonomimizin geldiği durum ortada” diyen Gürcafer, olası bir uzlaşının sağlanması durumunda hem KKTC hem T.C. halkları olarak olumlu etkileneceğimizi söyledi.

Gürcafer, “Gidişattan çok endişeliyiz ve olumlu gelişmelere şiddetle ihtiyaç duyuyoruz” dedi.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, şunları kaydetti:

“Günümüz dünyasında ekonomik çöküşler, diplomatik başarısızlıkların bir sonucu olarak değerlendirilir. Çünkü ekonomi ile siyaset bir paralellik içerisinde gider. Doğru dış politikalar ekonomileri olumlu etkilerken yanlış politikalar da aynı oranda olumsuz etkilemektedir. Kırk yıl öncesinde itibar gören ve o günün koşullarında olumlu netice veren katı siyasi duruşlar iletişim devriminin gerçekleştiği günümüzde fayda yerine zarar veriyor. Günümüz dünyası, siyasi hatalara ağır ekonomik bedeller ödetiyor. Dünyayla maksimum düzeyde uyumlu olmayı başaramayan siyasi yaklaşımlar, ülke ekonomilerini olumsuz etkiliyor.”

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Cafer GürcaferKıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği(KTİMB
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