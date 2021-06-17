Gurbette ölüyoruz, toprak oluyoruz ama merak etmeyin!

Hastane yapımı için mülkiyet devri!

Bu ne?

Bilmeyen uyduruyor olabilir ama bu hastane, “özel” bir hastane olacakmış!

Nasıl mı?

Türkiye’deki köprüler, otoyollar tüneller gibi!

Vatandaş ücretini ödeyecek!

Öyle kullanacak!

Ve yapacak olan – işletecek olan şirkete de “ödeme” yani “müşteri” garantisi verilecek!

Peki, Güzelyurt Hastanesi ile Girne Hastanesi ne olacak?

Yanıtı olan yok!

Ne var?

“Merak etmeyin” var!

Hükümet öyle diyor!

“Merak etmeyin!”...

-*-*-

Devlet gümrükçü alamıyor!

Neden?

Çünkü sınav yapılmış ama sınavda birinci gelen kişinin babası FETÖ’den dolayı polisten atılmış!

Gümrükçü açığı olduğu için özellikle Gazimağusa Gümrüğü’nde işler çok yavaş ilerliyormuş!

Yavaş ilerleme nedir?

Ekonomik kayıptır!

Hükümet ne diyor?

“Merak etmeyin!”...

-*-*-

Türkiye’de, kelimenin tam anlamıyla “dini eğitim” verilen okullardan altı tanesi, altı ilçemizde açılacak!

Arazileri ayrıldı!

Bu okullarda ne eğitimi mi verilecek?

Her ne eğitim verilecekse, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı sadece izleyecek!

Denetleyemeyecek, öğretmen atayamayacak!

Bu okullar “tüm öğrencilere açık” mı?

Elbette açık olacak ama ortaya ciddi bir ayrımcılık çıkacak çünkü çocuğunu dini eğitim verilecek bir okula gönderecek Kıbrıslı aile bulmak o kadar kolay değil!

Ben mi şimdi ayrımcılık yaptım?

Yani!

Anayasa ve yasalara aykırı bir durum söz konusu!

Ve laikliğe de!

Peki hükümet?

“Merak etmeyin!”...

-*-*-

KKTC’de Kuran kursu açılmalı mı?

Evet dileyen çocuğunu Kuran kursuna gönderebilir tabii ki!

Asla buna karşı çıkmadım, çıkmam.

Çocuğuna Kuran öğretmek isteyen ailelere saygım sonsuz.

Ama Anayasa, bu kursları “devlet yapar” diyorsa, TC Büyükelçiliği, “Camiye gel iki namaz kıl bir bisiklet al” diye kurs düzenlememeli!

Hükümet mi?

Sorduk!

“Merak etmeyin” dediler...

-*-*-

Şoför okulu öğrencilerini sınava alan müfettişlerden üç tanesi açığa alınmıştı...

Sınavlar aksadı.

İnsanlar ehliyet sınavına giremiyor.

KKTC’de ehliyeti olmayan işe de girmez özel sektörde!

Yani durum vahim!

Peki devlet niye yeni müfettişler istihdam etmiyor?

Efendim, Türkiye izin vermiyormuş!

Dedikodu mu bu yoksa gerçek mi?

Bilmiyorum!

Ama sınavların aksaması, devlet için para kaybıdır...

Yok mu bunun farkında olan?

Hükümet, “yeni müfettiş alıyoruz” diyemez mi?

Soruyoruz!

“Merak etmeyin” deniyor...

-*-*-

Bütün Dünya...

Evet, konuyla uzaktan yakından alakası olan istisnasız tüm ülkeler ve kurumlar diyor ki, “Kıbrıs’ta çözüm olacaksa, federal çözüm olacak”...

Bizimkiler, “hayır 50 senedir uğraşırık olmadı, 50 sene da başka tür bir çözüm modeliyle uğraşalım” diyor!

Diyoruz ve soruyoruz ki; “n’apıyorsunuz?”...

Diyorlar ki; “merak etmeyin”...

-*-*-

Sanal ortamda bir karikatür gördüm; çocuk yatak yorgan yatıyor...

Annesi “kalk oğlum” falan diyor; çocuk, “bayrak, vatan, şehitler” diye bağırıyor!

Annesi, “kesin üzerine yaptı yine” diye olayı yorumluyor!

Gereksiz yere biz de bayrak, vatan, milliyetçilik tartışmaları içerisindeyiz diye aklıma geldi!

Sakın, biz de “üzerimize mıçmış olmayalım” diye düşünmek zorundayım anlayacağınız!

-*-*-

“Merak etmeyin, merak etmeyin” diyorsunuz da; yoksullaştık, göç eden insan sayısında artış var...

Okumaya giden hiç bir genç gelmiyor. Yerlerine Alaattin Çakıcı’nın geleceği söyleniyor!

-*-*-

Eğitimli, yetişmiş eleman sıkıntısı ciddi boyuttadır.

“Rakibimiz” veya “komşumuz” Güney Kıbrıs her alanda olduğu gibi yetişmiş eleman konusunda da bizi perişan etmiş durumdadır...

-*-*-

Dünya’dan up uzağız...

İzoleyiz veya ambargo altındayız...

Yollarımızı onaramıyoruz...

Ürettiğimizi satamıyoruz...

-*-*-

“Merak etmeyin” diyorsunuz...

Ne bileyim, oldu olacak, her aşılanan vatandaşa, Ferdi Tayfur’un “Merak etme sen” şarkısını da propaganda maksatlı dağıtsanız diyecektim!

İçerken dinleriz!

-*-*-

O şarkıda “iki söz” çok önemli...

Birincisi, “toprak olmak”...

İkincisi, “gurbette ölmek”...

-*-*-

Barışı, çözümü, kendi ülkemizde kendi kendimizin efendisi olabileceğimiz günleri göremeden, ya toprak olacağız, ya gurbete kaçıp orada öleceğiz!

-*-*-

Ve Bayrak radyosunda bir anons!

“... Şimdi de Gazimağusa’dan sevgili dinleyicimiz Ersan Saner, Lefkoşa, Girne, İskele, Güzelyurt ve Lefke’deki tüm arkadaşları için Ferdi Tayfur’dan şu şarkıyı istedi:

“Merak etme sen!”...

-*-*-

Şarkı bitti!

Bir anons daha:

“Bayrak, Bayrak, Bayrak!”...

-*-*-

Bu mudur?

Budur!

Merak etmeyin!