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Gürbüz tutuklu yargılanacak

Girne’de gittiği bir internet kafede cüzdan çalan zanlı Gürbüz aleyhindeki soruşturma tamamlandı

10 Ekim 2018 Çarşamba 16:30
Gürbüz tutuklu yargılanacak

(Kamalı Haber) - Girne’de gittiği bir internet kafede sandalye üzerinde bulunan cüzdanı çaldığı kamera görüntülerinde tespit edilerek tutuklanan zanlı Ümit Gürbüz aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Gürbüz, dün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Gizem Düzdeban,  zanlı Ümit Gürbüz’ün “Sirkat” suçundan tutuklandığını anlattı. Polis memuru Gizem Düzdeban, zanlının T.I.A.’ya ait para cüzdanını ve içerisinde bulunan kimlik kartı, bankamatik kartı, öğrenci kartı ve kredi kartını çaldığını söyledi. Yapılan şikâyet üzerine incelenen kamera görüntülerinde zanlının tespit edildiğini kaydeden Düzdeban,  cüzdanın henüz bulunmadığını belirterek zanlının benzer suçtan 4 Eylül tarihinde teminata bağlanmak üzere yine mahkeme çıkarıldığını ifade etti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Düzdeban, zanlı Ümit Gürbüz’ün serbest kalması halinde benzer suç işleyebileceğine vurgu yaparak tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının benzer suçtan askıda davası olduğuna değindi. Dündar, zanlının yargılanmadan benzer suç işlemesinin aleyhine olduğunu ifade ederek, yargılanıncaya kadar 1 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ümit GürbüzSoruşturmaHırsızlıkHaberGündemKıbrıs
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Halil 2018-10-10 17:03:22

Atın içeri çıkmasın hırsız. Ben enayimi yim ipne gece gündüz iş kovalıyorum çalışıyorum ekmek paramı kazanıyorum. Aferin polise sonunda bi tane gerçek suçlu yakalamış suçu kesin olan.

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