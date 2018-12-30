Gürcafer: “2019, Kıbrıs sorununun çözüm yılı olsun”

Gürcafer’in mesajı şöyle:
“Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıyoruz. Maalesef 2018 yılı, acılar ve zorluklarla dolu bir yıl oldu.
2018 yılında yaşanan acı ve zorlukların bir daha yaşanmaması, 2018’in yerini huzur dolu bir yıla bırakması en büyük arzumdur.
Bu duygu ve düşüncelerle, temennim 2019 yılının ülkemize ve tüm dünyaya barış, sağlık, huzur ve refah getirmesidir.”
Bu adamı siyaset de görmek isterim . Ufku açık biri
Gürcafer bunlardan daha akılı birisin bunların dizginlerini tutuyorsun . Seni siyaset de görmek istiyoruz bir çık çapsızdan daha iyi siyasetçi sin
Cafer gardaş 44 sene var biz her sene barışırık.