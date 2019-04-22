K. T. İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, geleceğin teminatı çocukların sağlıklı, mutlu, eğitimli ve özgür bireyler olarak hayatlarını sürdürmelerini sağlamanın yetişkinlerin birincil vazifesi olduğunu belirtti.

Gürcafer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

“Çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi ve ülkeye faydalı bireyler olmaları bizlerin elindedir” diyen Gürcafer, çocukların sorumluluklarının bilincinde, ülkesini seven, ufku geniş bir nesil olarak yetiştirmeyi başardıkça geleceğe daha da güvenle bakabileceklerini belirtti.

Çocuklara bu anlamlı günü hediye eden Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği gibi ‘Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir” şeklinde devam eden Gürcafer, açıklamasına şöyle devam ett:

“Gerek bireysel olarak gerek toplumsal olarak, çocuk hakları konusunda daha fazla hassasiyet göstermemiz gerekmektedir. Hepimizi derinden etkileyen çocuk ihmal ve istismarı, çocuk tacizi ve çocuk işçiliği gibi olaylara karşı önleyici tedbirler alınmalı ve hiçbir şekilde müsamaha gösterilmemelidir. Bu duygu ve düşüncelerle, yaşama sevincimiz olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutlarım.” (BRT/MAIL)