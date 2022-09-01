Gürcafer: Anlaşılan İle Uygulamaya Giren Tüzük Aynı Değil

Üzerinde anlaşılan tüzük ile hayata geçirilen tüzüğün aynı olmadığının altını çizen Gürcafer, sistemin önünün halen tıkalı olduğunu söyledi.

Gürcafer, müteahhitlerin morallerinin bozuk, ihalelere katılma noktasında negatif olduğunu belirterek, “Bu bir tüzüktür ve tüzük bir Bakanlar Kurulu kararı ile değişebilir. Dolayısıyla bu hatayı 1-2 gün içinde düzeltebilirler” dedi.

Gündem Kıbrıs Web TV’de konuşan KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, “Fiyat farkı uygulaması, bizim çok uzun zamandır gündeme getirdiğimiz, defaten eylem yaptığımız bir konuydu. Çünkü, müteahhitlerimiz bundan çok mağdur oldu. Çok uzun yıllardır birçok müteahhidimizin iflas etmesinin nedeni budur.

Devlet sizinle TL olarak bir sözleşme imzalıyor ve sizden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı Türk Lirası, döviz karşısında sürekli değer kaybediyor. Girdi maliyetleriniz, harcamalarınız döviz ama aldığınız TL. Yani harcadığınız karşısında aldığınız sürekli eriyor. Karınız yüzde 10 iken kaybınız yüzde 85’leri buluyor. Bu sebepten dolayı birçok müteahhit firmamız battı” ifadelerini kullandı.

Müteahhidin bu konuda yıllardır sesinin duyulmadığını belirten Gürcafer, mevcut hükümet döneminde buna son verildiğini ve Başbakan Ünal Üstel’in fiyat farkı uygulamasının hayata geçirilmesi hususunda gerekli talimatı verdiğini, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanının da bu konuda bayağı katkı koyduğunu anlattı.

Gürcafer süreçte; Türkiye’deki uygulamanın örneğinin alındığını söyleyerek, “yüzde 5, en fazla yüzde 10 karım olan TL bazında bir işte yüzde 70-80 zarar etmenin altından kalkamam” dedi.

Cafer Gürcafer, şunları kaydetti: “Bu konu masaya yatırıldı ve çözüm bulundu, Sayın Başbakan da bunun bize müjdesini verdi. İhaleye katıldınız, sözleşmenizi imzaladınız. Teminat mektubu karşılığında yüzde 30 avans verilecek. Siz işe başladıktan sonra dövizdeki artış yüzde 13’ün üzerine çıkarsa size verecek. Biz böyle biliyorduk, anlaşma da böyleydi ama maalesef Bakanlar Kurulundan geçen tüzüğün böyle olmadığını öğrendik.

Bu hususta Maliye Bakanlığının Müsteşarı Burak Bey kendine göre bir formül geliştirdi. Bizimle konuştuğunu iddia etti ama ne bizim yönetimimizde ne teknik kadrolarımızda ne Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ne de Başbakanlıkla yapılan görüşmelerde böyle bir şey konuşulmadı.”

“KELİME OYUNLARI İLE SANKİ TÜCCAR PAZARLIĞI YAPIYORUZ”

“Yapım İşleri İhalelerinde Uygulanacak Esaslar ve Usuller (Değişiklik) Tüzüğü”nü yorumlayan Gürcafer, “Örneğin birinci hakkedişte diyelim ki dövize yüzde 16 artış geldi, yüzde 13 indirilecek, size yüzde 3’lük bir fark verilecek ama ikinci hakkedişte ihaleyi imzaladığınız tarihten itibaren yüzde 25’lik bir artış geldiyse onu dikkate almayıp birinci hakkediş tarihindeki döviz kuru ile ikinci hakkediş arasındaki döviz kurunu verecek” dedi.

“Kelime oyunları ile sanki tüccar pazarlığı yapıyoruz” diyen KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, “Sen devletsin, ben bu devletin bir bireyiyim. Ben devlete vergi ödeyen ve yaptığı ticari faaliyetten dolayı devletine milyarlarca lira katkı koyan bir sektör, kurum, kuruluşum. Aslında bunların bütünü devleti, toplumu, halkı, KKTC’yi oluşturur. Dolayısıyla yetkililer; ‘bizim gücümüz bu kadar’ diyor. O zaman 20 tane iş yapmayacaksınız. Az yapacaksınız ama tam yapacaksınız” ifadelerini kullandı.

“RİSK ENSEMİZDE BOZA PİŞİRMEYE DEVAM EDECEK, BİR AN ÖNCE ÖNLEM ALMAMIZ LAZIM”

Cafer Gürcafer, Uluslararası finans kuruluşlarının yaptığı açıklamalara bakıp, küresel ekonomik gelişmeler değerlendirildiğinde dövizde dalgalanmanın durmayacağını, bu hususta kasım ayı ile ilgili felaket senaryoları çizildiğini anlattı.

Konuşmasının devamında “Bu risk ensemizde boza pişirmeye devam edecek” ifadelerini kullanan Gürcafer, Dolayısıyla bir an önce önlem almamız lazımdır. Çünkü önlem alınmadığı sürece biz iş yapamayacağız, biz iş yapamayınca da devletin dolayısıyla da halkın ihtiyacı karşılanamıyor” dedi.