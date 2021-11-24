Gürcafer: Asalak gibi para istemeden ayağa kalkmayı düşünmemiz lazım

ÖZEL HABER

Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çİğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“ASALAK GİBİ PARA İSTEMEDEN AYAĞA KALKMAYI DÜŞÜNMEMİZ LAZIM”

Yaşanan krizle ilgili olarak Gürcafer, “Bugün bu durumda olmamızın nedeninin siyasetin önceliklerinin önüne bir türlü toplumun önceliklerinin gelmemesinden dolayıdır. Tahammülümüz dünden daha az. Kırılganlığımız da dünden daha az olacak. Şuan 24 saat boyunca ekonomiyi düşünmemiz lazım. Ayağa kalkmayı düşünmemiz lazım. Asalak gibi para istemeden ayağa kalkmayı düşünmemiz lazım kendi imkânlarımızla ve olanaklarımızla. Bizim kendi kaynaklarımız vardır. Bazen krizler fırsattır. Birçok ülke bunu başarmıştır. Çok zor bir durumdayız. İnsanlarımız fakirleşti. Moral motivasyon açısından da çöktük. Doğru araçları kullanmamız gerekiyor. İnşaat sektörü bir fırsattır. İnşaat sektörü bizi ayağa kaldırabilir. İnşaat sektörü 70 farklı sektörü besler” açıklamalarında bulundu.