Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Prostat kanserine Türk freni
Prostat kanserine Türk freni
Çin'den uçan daire helikopteri
Çin'den uçan daire helikopteri
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"
"Grip aşısının ihmali sepsise yol...

Gürcafer: "Askeri tesis için daha uygun bir yer belirlenmeli"

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, İskele, Mağusa, Yeniboğaziçi İmar Planı’nın ekonomik ve sosyal kalkınmaya hizmet edebilmesi, bölgenin turizm bölgesi olabilmesi için askeri tesislerin daha uygun yere taşınması gerektiğini kaydetti.

25 Ekim 2019 Cuma 15:22
Gürcafer: "Askeri tesis için daha uygun bir yer belirlenmeli"

Gürcafer, “Savunma ve güvenlik açısından birtakım ihtiyaçlar doğabilir ancak bu gibi durumlarda en doğru yerin tespit edilmesinde KKTC makamlarının yardımcı ve yönlendirici olmasını bekliyoruz” dedi.

Kalecik bölgesinde yeni bir askeri tesis oluşturulması için gerekli izinlerin verildiği bilgisini aldıklarını kaydeden Cafer Gürcafer, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

“BU İZNİN VERİLMESİ İMAR PLANI’NI TÜMDEN ÇÖPE ATMAKLA EŞ ANLAMLI”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, şu değerlendirmede bulundu:

“Kalecik bölgesinde böyle bir tesise izin verilmesi İmar Planı’nı tümden çöpe atmakla eş anlamlıdır. Bu, bir yıldır bu planın hazırlanması için emek harcamış, ortaya görüş koymuş tüm insanlara karşı saygısızlıktır. Bölgenin planlanması için var olan heyecanı bitirmektir. Bu eylem siyasete olan inancın daha da azalmasını beraberinde getirecektir.

Bir an önce bu yanlıştan dönülmesini, söz konusu askeri tesisin ihtiyaç duyulan yatırım ortamı için ekonomiyi olumsuz etkilemeyecek daha uygun bir bölgede yer tespiti yapılarak oraya kaydırılmasını beklemekteyiz.”

banner22
Anahtar Kelimeler:
Gürcafer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık çalışanları darp edildi
Sağlık çalışanları darp edildi
Koopbank’tan çiftçilere düşük faizli kredi müjdesi
Koopbank’tan çiftçilere düşük faizli kredi müjdesi
Kıbrıslı karikatüristlerin eserleri, Kosova'da sergilendi
Kıbrıslı karikatüristlerin eserleri, Kosova'da sergilendi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim