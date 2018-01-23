Gürcafer: "Bu zihniyetin topluma hiçbir faydası olamaz"

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer dün Meclis dışında ve içinde yaşanan olayları kınadı.



Yaşananları “halka karşı yapılmış aleni bir saygısızlık” olarak nitelendiren Gürcafer, “Düşünce ve ifade özgürlüğünü hazmedemeyen, kendi gibi düşünmeyene tahammülü olmayan, hoşgörüden nasibini almamış ve farklı düşünceler karşısında şiddete başvurmayı meziyet sayan bir zihniyetin bu topluma hiçbir faydası olamayacağını ifade etti.



Gürcafer, yaptığı yazılı açıklamada, iş dünyası temsilcileri olarak ekonominin çarklarının durma noktasına geldiği, her alanda plansızlıktan dolayı keşmekeş yaşandığı ve bunun böyle devam edemeyeceği hususlarına defalarca vurgu yaptıklarını bildirdi.



“ŞİDDET OLAYLARI ÜZÜCÜ”



Son seçimle ortaya çıkan Meclis yapısının ülkede yaşanan sıkıntılara çözüm üretebilme yeteneğinin geçmişe göre daha yüksek olması beklentisi içerisinde olduklarını kaydeden Gürcafer, böylesi bir beklenti ve heyecanla vekillerin yemin ederek göreve başlamasını beklerken yaşanan şiddet olaylarının üzücü olduğunu kaydetti.



Gürcafer, “Gerekçesi ne olursa olsun düşünce ve ifade özgürlüğünü hazmedemeyen, kendi gibi düşünmeyene tahammülü olmayan, hoşgörüden nasibini almamış ve farklı düşünceler karşısında şiddete başvurmayı meziyet sayan bir zihniyetin bu topluma hiçbir faydası olamaz.” ifadelerini kullandı.



Cafer Gürcafer, medeniyetin, hoşgörünün, saygının ve sevginin hakim olduğu ortak vatan düşüncesini benimsediklerini ve KKTC Meclisi’nde de bu düşünceye saygı duyan insanlar görmek istediklerini bildirdi.



“KABADAYI…”



Gürcafer “Kabadayı havalarında bir yaşam biçimini seçmek, insanlara korku salmaktan haz almak kişinin kendi tercihidir ama bu davranışların yeri Meclis değildir. Meclis halkındır. Bu nedenle, bu gibi davranışlar sergilemeyi tercih edenlerin Meclis’te yeri yoktur.” ifadelerini kullandı.