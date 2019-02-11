Gürcafer: Ceberut bir yaklaşım sergileniyor, Zeki Çeler’e bu yakışmıyor

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Gürcafer, “İster sağcı olsun ister solcu, bu yaklaşım faşizandır” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, iş sağlığı ve güvenliği konusunda kendisine düşen görevleri görmezden gelerek, populist bir yaklaşımla tüm sorumluluğu müteahhitlerimize yüklemektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in son dönemde sektörümüze karşı sergilediği saldırgan ve tehditkar yaklaşım, tartışmaya kapalı sabit bir fikrin ürünüdür, ‘Ben en iyisini bilirim’ yaklaşımıdır. Bu yaklaşım ceberut bir yaklaşımdır ve ceberut yaklaşım sergileyen kişi ister sağcı olsun ister solcu, faşizandır.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, toplumsal duyarlılığı yüksek, faaliyetlerinde toplumsal çıkarları kendi üyelerinin çıkarlarının önünde tutan bir kurumdur. Yapıcıdır, katılımcıdır. Kimden gelirse gelsin, baskılara boyun eğmez.

Sayın Çeler, öfke kontrolünü yitirmişlik sergilemektedir. Süreci olgunluk ve soğukkanlılıkla takip etmekteyiz Ancak ne onurumuzu incitmesine, ne de üzerimizden popülizm yapmasına daha fazla izin vermeyeceğiz.”