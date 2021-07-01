Gürcafer: Çocuklar Bu Yapıların Altında Kalacak

Kardelen GÖKSU/ Gündem Kıbrıs Özel

Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Gündem Kıbrıs’a eski okul binalarının hangi riskler altında olduğundan bahsederken, yakın zamanda bir deprem yaşanırsa birçok okul binasının çökeceğinden ve bu okullarda eğitim gören öğrencilerin de bu binaların altında kalacağından söz etti.

Eski okul binalarının depreme dayanıklı olmadığından bahseden Cafer Gürcafer, “Bizim ülkemizde deprem kuşağında olduğumuzdan dolayı, özellikle 1974 öncesinden kalan evler, kamu binaları ve birçok okulumuz var, Lefkoşa Türk Lisesi, Türk Maarif Koleji, Namık Kemal Lisesi gibi bunların tümünün yeni deprem yönetmenliği ile gözden geçirilmesi, güçlendirilmesi gerekmektedir. Bugün birçok yol yapıyoruz, milyonlarca lira para harcıyoruz. Bence bu eski okul yapıların kontrol edilmesi yollardan daha önemlidir. Yarın bir deprem olsa eğer ülkemizde birçok okulumuz yerle bir olacak ve dünya kadar çocuğumuzun da bu başımıza gelecek olayda molozlar altında kalma riski vardır. Şimdi soruyorum bu yollar mı acil, yoksa bu binaların önleminin alınması mı daha önemli?” dedi.