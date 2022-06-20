Gürcafer: CTP Toplumsal Varlığımız İle Alakalı Bağlantının Emniyet Kemeridir

Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (KTMMOB) ve Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ni (KTİMB) ziyaret etti. Erhürman’a ziyaretlerinde milletvekilleri de eşlik etti. Toplumun yaşadığı ekonomik ve demokratik fukaralaşmayı ortadan kaldırmak için toplumun tüm kesimlerine ziyaret başlatan CTP heyeti, el birliğiyle halkı bu süreçten çıkarmak için mücadele edilmesi gerektiği vurgusu yaptı. Yaşanılan bu kriz ortamında Güven Yaratıcı Önlemlerin Kıbrıslı Türklere birçok yarar sağlayacağının altını çizen Tufan Erhürman, bu konunun görmezden gelinemeyeceğini, tümünün kabul edilmese bile müzakere edilmesi gerektiğini dile getirdi.

“DEMOKRASİMİZİN ALDIĞI YARALARI BİRLİKTE YAŞADIK”

Geride kalan süreçte demokrasinin aldığı yaraları hep birlikte yaşadıklarını kaydeden Tufan Erhürman, yapılan müdahalelerin sonucunda şu anda hükümet kelimesini bile kullanırken zorlanacak bir yapıyla karşı karşıya olduklarını ifade etti. Türkiye ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’na değinen Erhürman, protokolün içindeki birçok maddenin ekonomi ve maliye ile ilgisi olmadığını dile getirdi. Bunlara karşı hep birlikte mücadele verilmesi gerektiğinin altını çizen Erhürman, halkta büyük bir demoralizasyon oluştuğunu ancak bunun kader olmadığını söyledi. Kıbrıs Türk halkının kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi yaratmasının ve kendi kendini yönetmesinin mümkün olduğunu belirten Erhürman, ancak son dönemlerde bundan uzaklaşmaya yönelik adımlar atıldığını ifade etti.

“NE KADAR KAÇARSANIZ KAÇIN…”

Erhürman, Güven Yaratıcı Önlemler çerçevesinde Mağusa Limanı ve Ercan Havalimanı’nın açılmasının doğrudan ticarete büyük katkı sağlayacağını ve halkın ekonomik sorunlarını önemli ölçüde hafifleteceğini söyledi. Kıbrıs Sorununda tek gerçekçi çözümün iki toplumlu, iki kesimli ve siyasi eşitliğe dayalı federasyon olduğunun bir kez daha altını çizen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Güven Yaratıcı Önlemlerin de bu çözüme giden yolda bir kaldıraç görevi göreceğini kaydetti. Erhürman, Kıbrıslı Türkleri yönettiğini iddia edenlerin bunları müzakere etmeden kaçındığını ancak gerçeklerden kaçınılamayacağını belirtti. Enflasyonun yüzde 98’e, gıda enflasyonunun da yüzde 118’e dayandığını anımsatan Erhürman, dünya ortalamasına bakıldığında Kıbrıs’ın kuzeyinin enflasyonda ilk 3’te olduğunu ifade etti. Bu ortamda gelirleri dövize endeksleyip Euro muhasebe birimine geçilmesi gerektiğinin altını çizen Erhürman, “Bu işi bilen insanlarla oturulup konuşulacak, orta vadede planlı bir şekilde uygulanabilecek bir şeydir” dedi.

GÜRCAFER: CTP TOPLUMSAL VARLIĞIMIZ İLE ALAKALI BAĞLANTININ EMNİYET KEMERİDİR

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, görüşmede yaptığı konuşmada CTP’nin Kıbrıs Türk toplumunun toplumsal varlığı ile alakalı bağlantının emniyet kemeri olduğunu ve toplumun CTP’den beklentileri olduğunu söyledi. Gelinen noktanın son derece endişe verici bir nokta olduğunu vurgulayan Gürcafer, bundan herkesin endişe duyması gerektiğini çünkü toplumun dibi gördüğünü, bunun daha aşağısının yok olmak ve göç etmek olduğunu ifade etti. Gürcafer, tüm bu olumsuzluklara rağmen kendi ayakları üzerinde durabilecek bir ekonomik model yaratabileceğine işaret ederken, “Bu ülkede böyle bir potansiyel olduğuna da inanıyorum. Bunun gereklerini yapma hususunda siyasetten beklentimiz vardır” dedi. Önümüzdeki dönemde CTP’ye büyük görevler düştüğünün altını çizen Gürcafer, yapılacak çalışmalara katkı koymaya da hazır olduğunu sözlerine ekledi.

ADANIR: OLUMSUZ ADIMLAR ATAN SİYASİ ZİHNİYETE KARŞI MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (KTMMOB) Başkanı Tunç Adanır da, görüşmede yaptığı konuşmada muhalefetin mecliste, sivil toplum örgütlerinin de sokakta mücadele verdiğini söyledi. Enflasyonda gelinen son durumla ilgili değerlendirmelerde bulunan Adanır, toplumun artık günü kurtarmaya yönelik yaşadığını, bunun da herkesin farkında olması gerektiğini belirtti. Halk adına olumsuz adımlar atmaya çalışan siyasi zihniyete karşı toplumsal sorumluluk gereği hep birlikte mücadele edilmesinin altını çizen Adanır, Tabipler Birliği, Barolar Birliği ve Mimar ve Mühendis Odalar Birliği olarak ortak hareket ettiklerini kaydetti. Adanır, bu çerçevede toplumun sesini kısmaya yönelik Meclis’e sevk edilen yasaya karşı Gazeteciler Birliği’nin eylemine destek verdiklerini, bu konuda muhalefetin de Meclis’te önemli bir duruş sergilediğini söyledi.