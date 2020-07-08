Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Elini şortunun içine sokup...
Elini şortunun içine sokup...
Tecevüz iddiası : 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu
Tecevüz iddiası
Lefkoşa'da hırsızlık
Lefkoşa'da hırsızlık
Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu
Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu
Ülkeye kaçak girdiği tespit edilen şahıs tutuklandı
Ülkeye kaçak girdi
Flaş Haber
KKTC'de 1 yeni pozitif vaka
Kapat

Gürcafer : "Daha ne kadar müsamaha istiyorsunuz?"

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, üyelerinin devletten alacaklarını hâlâ alamadığını savundu ve “Daha ne kadar müsamaha istiyorsunuz?” diye sordu.

08 Temmuz 2020 Çarşamba 16:09
670 Okunma
Gürcafer : "Daha ne kadar müsamaha istiyorsunuz?"

Gürcafer yazılı açıklamasında, devletin her ay sonu kamu çalışanlarının maaşlarını ödeyebilmek için borçlanmayı görev bildiğini ileri sürdü ancak çalışanlarını ödeyebilmek için devletten alacağını talep eden özel sektöre ‘Uygun değiliz, ödeme yok’ dediğini savundu.

Bu süreçte devlet yetkilileriyle birçok toplantı yaptıklarını kaydeden Gürcafer, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Daha ne kadar müsamaha istiyorsunuz? Daha ne kadar dayanabileceğimizi düşünüyorsunuz? Tahammül edecek takatimiz, bekleyecek tahammülümüz kalmadı.
Ailelerimizin ve çalışanlarımızın ekmeğinin derdindeyiz. Geleceğimizin derdindeyiz. 
Döviz karşısında Türk Lirası alacaklarımıza karşı bir taraftan fark verilmezken, diğer taraftan bankaların fahiş faizleri karşısındaki çırpınışlarımıza ‘Haklısınız ancak yapacak bir şeyimiz yok’ gibi devlete yakışmayan cevaplar veriliyor. Bu feryat karşısında sessiz kalmayı becerebiliyorsanız, size söyleyecek tek bir sözümüz var: Yazıklar olsun!
İlla ki kapınıza gelip bağırmamızı, eylem yapmamızı istiyorsanız, o zaman onu yaparız...”

Son Güncelleme: 08.07.2020 16:10
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri BirliğiCafer Gürcafer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC'de 1 yeni pozitif vaka
KKTC'de 1 yeni pozitif vaka
Baybars, Girne ve Çatalköy belediyelerini ziyaret etti
Baybars, Girne ve Çatalköy belediyelerini ziyaret etti
"Esnafın rahat nefes alabilmesi için elimizden geleni yaptık"
"Esnafın rahat nefes alabilmesi için elimizden geleni yaptık"
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim