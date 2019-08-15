Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız alerjiniz olabilir!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız...
Sakatatın faydaları nelerdir?
Sakatatın faydaları nelerdir?
Çin dijital paraya hazır
Çin dijital paraya hazır
Samsung, Dünyanın İlk 108 MP Kamera Sensörünü Duyurdu
Son Dakika
Samsung, Dünyanın İlk 108 MP...
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka tüketin
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka...

Gürcafer'den Tapu Dairesi Grevine Destek

15 Ağustos 2019 Perşembe 15:00
Gürcafer'den Tapu Dairesi Grevine Destek

 Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Girne Tapu Dairesi çalışanlarının, sahte evrakla üzerine mal geçirme davasıyla alakalı olarak yaşanan gözaltılardan dolayı yaptıkları greve destek belirtti. 
Gürcafer,  yazılı açıklamasında,  Daire çalışanlarının yaşadığı gözaltı olaylarının herkesi derinden üzdüğünü belirterek, Girne Tapu Dairesi amir ve çalışanlarının, tüm eksiklik ve olumsuzluklara rağmen, ortaya koydukları hoşgörülü ve özverili çalışmaların Birlik üyeleri tarafından her zaman takdirle karşılandığını ifade etti.
Gürcafer, “Böyle bir muameleyi hak etmeyen çalışanların haklı tepkilerini yürekten destekler, devleti en büyük gelir kapısı olan tapu dairelerine gereken önemi göstermeye davet ederiz” ifadelerini kullandı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Gürcafer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
Akü hırsızı cezaevine gönderildi!
Akü hırsızı cezaevine gönderildi!
Kurban Bayramı trafik bilançosu açıklandı
Kurban Bayramı trafik bilançosu açıklandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim