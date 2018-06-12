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Gürcafer: “Devletin tüm kurumları çağdışı kaldı”

Gürcafer, ülkenin tüm altyapısının çöktüğünü, devletin tüm kurumlarının da çağdışı kaldığını ileri sürdü.

12 Haziran 2018 Salı 20:11
Gürcafer: “Devletin tüm kurumları çağdışı kaldı”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, ülkenin tüm altyapısının çöktüğünü, devletin tüm kurumlarının da çağdışı kaldığını ileri sürdü. 

Gürcafer yazılı açıklamasında, mevcut altyapıyla ekonomik kalkınmadan ve ilerlemeden bahsetmenin hayal olduğunu ifade etti. 

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Devletin kurumlarında bilgisizlik, beceriksizlik ve umarsızlığın her geçen gün daha bariz şekilde görüldüğünü kaydeden Gürcafer, iş bilen kamu çalışanlarının ise yapıdan olumsuz etkilenerek motivasyonunu yitirdiğini ve zamanla çarpık sisteme ayak uydurduğunu belirtti. 

Devletin tepesinden kurumlarına ve hatta halka kadar uzanacak bir zihniyet değişimine ihtiyaç olduğunu kaydeden Gürcafer, “Devlette doğru kadroların oluşturulması son derece önemlidir ve süratle yapılmalıdır. Değişimin gerekliliğinin farkında olan bir hükümet işe buradan başlamalıdır” dedi. 

Ülkeyi ayağa kaldırabilecek insan kaynağı bulunduğunu, tek yapılması gerekenin bu insanlardan yararlanmanın yollarını bulmak olduğunu ifade eden Gürcafer, şöyle devam etti:

“Biliyoruz ki imkansızlıklar neticesinde yapılamayanlar vardır ama maalesef imkanlar çerçevesinde yapılabilecekleri de yapmıyoruz. Artık egolarımızdan kurtulup kolektif çalışmaya açık olmalı, ‘ben bilirim, ben yaparım’ anlayışından vazgeçmeliyiz. Aksi takdirde, rutin olanı eskisinden biraz daha iyi yönetmekten ileriye gidemeyeceğiz.” 

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