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Gürcafer: 'Dövizin yükselmesiyle yaşanan ekonomik krizden tüm sektörler olumsuz etkilendi'

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer,  dövizin yükselmesiyle yaşanan ekonomik krizden tüm sektörlerin olumsuz etkilendiğini ancak inşaat sektöründeki sorunlara duyarlılık gösterilip, toplantı çağrısı yapılmasını istedi.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 15:08
Gürcafer: 'Dövizin yükselmesiyle yaşanan ekonomik krizden tüm sektörler olumsuz etkilendi'

Cafer Gürcafer yazılı açıklamasında, yaşanan krizden çıkabilmek ve ekonomiyi geliştirmek için ortaya koydukları çözüm önerilerini götürerek görüştükleri hiçbir yetkiliden haksız veya mantıksız taleplerimiz olduğu yönünde herhangi bir telkin almadıklarını ifade etti. Gürcafer, “Aksine, yapıcı ve bilimsel temelde araştırmalara dayanan, toplumun ve ülke ekonomisinin çıkarlarını öncelikli olarak gözeten çalışmalarımız yetkililerce takdir gördü” dedi.

Gürcafer, devletin elektrik üretiminde kullandığı fuel oil maliyeti yükseldiği için devletin akaryakıtta zam yaparak kendi girdilerini düzenlediğini kaydetti. Gürcafer, aynı petrol ürünü olan katran, çimento ve demir gibi inşaat girdilerinin maliyetleri yükseltmesine rağmen devletin müteahhite ‘aynı paraya yol yapmaya, inşaat yapmaya devam edeceksin; sana fark vermeyeceğim’ dediğini savundu ve bunun bencilliktir ve insafsızlık olduğunu ileri sürdü.

Cafer Gürcafer yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

“Birbirimize her zamankinden fazla ihtiyacımız olan bu dönemde sorunları kavga ederek, birbirimize dayatmalarda bulunarak değil, diyalog yolu ile çözmek zorundayız. Ancak böylesi bir dönemde, Maliye Bakanımızın inşaat sektörüne kulaklarını tıkaması açıklanabilir bir durum değildir. Diyalog olmazsa çözüm de olmaz. Sorunlarımıza çözüm bulunmaması halinde ise müteahhidin sokağa dökülmekten başka çaresi kalmaz. Bu nedenle, Maliye Bakanımızın duyarlılık göstererek toplantı çağrısı yapmasını beklediğimizi tüm kamuoyuna duyururuz.”

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Cafer GürcaferDövizEkonomik Krizİnşaat Müteahhitleri BirliğiGündemKıbrıs
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