Gürcafer: Geçmiş Olsun Türkiye

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, İstanbul Taksim’de yaşanan patlama ile ilgili açıklama yayımladı.

Gürcafer, “İstanbul Taksim’de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden ve yaralananların haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrendik. Patlamada hayatını kaybedenlere Tanrıdan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara ise acil şifalar dilerim. Geçmiş olsun Türkiye” ifadelerini kullandı.