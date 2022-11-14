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Gürcafer: Geçmiş Olsun Türkiye

14 Kasım 2022 Pazartesi 12:09
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Gürcafer: Geçmiş Olsun Türkiye



Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, İstanbul Taksim’de yaşanan patlama ile ilgili açıklama yayımladı.
Gürcafer, “İstanbul Taksim’de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden ve yaralananların haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrendik. Patlamada hayatını kaybedenlere Tanrıdan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara ise acil şifalar dilerim. Geçmiş olsun Türkiye” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri BirliğiCafer GürcaferIstanbulTaksim
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