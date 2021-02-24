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Gürcafer: Görüşmelerin ana konusu KKTC ekonomisinin ayağa kaldırılması

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği tarafından oluşturulan Ekonomik Örgütler Platformu üyeleri, Ankara’da, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Ticaret Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başkanları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüştüler.

24 Şubat 2021 Çarşamba 09:30
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Gürcafer: Görüşmelerin ana konusu KKTC ekonomisinin ayağa kaldırılması

Oldukça yoğun geçen temaslar sonrası  görüşlerini BRT’ye aktaran Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer , TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşmelerinin ana konusunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin ayağa kaldırılması olduğunu belirterek, kendi aralarında yapmış oldukları çalışmada aşının ekonomiyi ayağa kaldırmasıyla ilgili ne derece etkili bir araç olduğu hususu olduğunu aktararak çok verimli bir toplantı yaptıklarını söyledi.

Gürcafer, Karayolları Genel Müdürlüğü’nde toplantılara teknik düzeyde devam edeceklerini de belirtti.

Bir aşı programının ortaya konarak Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a gidecek olan aşıların belli bir programa bağlanarak bu programın aslında ekonomiyi hareketlendirmek için kullanılması hususunuda konuştuklarını da aktaran Gürcafer, “Ekonominin ayağa kaldırılması hususunda yapmış olduğumuz bu toplantı gerçekten çok verimli geçti. Birbirimiz doğru anlayabilme, yanlış anlamaları ortadan kaldırabilme, doğru diyalogla mümkündür. Bu doğru diyaloğu da kurduğumuz düşünüyorum” dedi.
        
        
 

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