Künye
Kıbrıs 35
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi
Jeremia, 10 gün cezaevinde bekleyecek
Jeremia, 10 gün cezaevinde bekleyecek
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Gazeteci Çağlar Yüksel’in darp edilme olayı
Gazeteci Çağlar Yüksel’in darp edilme...
750 Euroyu cebe indirdi
750 bin Euroyu cebe indirdi
Flaş Haber
PEŞKEŞİN KARARNAMESİ!
Kapat

Gürcafer: “Hatadan süratle dönülsün”

Güven Yapı Kooperatifi tarafından 105 dubleks konutlu, restoranlı ve havuzlu bir site yapılması için inşaat çalışması başlatıldı. 

11 Ağustos 2021 Çarşamba 09:55
224 Okunma
Gürcafer: “Hatadan süratle dönülsün”

ÖZEL HABER

Konuya ilişkin Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Gündem Kıbrıs Web TV’de açıklamalarda bulundu.

Çiğdem Aydın’la Günaydın programında değerlendirmelerde bulunan Gürcafer , “Birileri bu duruma engel olmalıdır” dedi… 

Gürcafer’in açıklamaları şu şekilde:

“Girne’de bir imar planı vardır. Siz bu arazi için neden değişiklik yaptınız. Hangi toplumsal fayda kapsamında yaptınız bu değişikliği. İmar planına saygısızlık değil mi bu durum? 
Bu ülkedeki tüm kamu çalışanları devlete hizmet ediyor ve hepsi de hizmete layıktır bu ayrıcalık neden?
20217 de alınan kararnamenin gerekçesi abuk sabuk aidiyet duygusu moral motivasyon gibi nedenler nedir günümüzde ?
Bu durum toplumun gözünde Güvenlik Kuvvetleri gibi değerli bir kurumumuzu yıpratıcıdır ve birileri buna engel olmalıdır…
Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı, kurumlar arasında adaletsizlik yaratan bir davranıştır."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
7 saatlik elektrik kesintisi!
7 saatlik elektrik kesintisi!
Coşkun, Ataser ve Öztaş Ankara'da...
Coşkun, Ataser ve Öztaş Ankara'da...
Amcaoğlu: Okulları sağlıklı bir şekilde açmak ilk hedefimiz
Amcaoğlu: Okulları sağlıklı bir şekilde açmak ilk hedefimiz
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim