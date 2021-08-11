Gürcafer: “Hatadan süratle dönülsün”

ÖZEL HABER

Konuya ilişkin Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Gündem Kıbrıs Web TV’de açıklamalarda bulundu.

Çiğdem Aydın’la Günaydın programında değerlendirmelerde bulunan Gürcafer , “Birileri bu duruma engel olmalıdır” dedi…

Gürcafer’in açıklamaları şu şekilde:

“Girne’de bir imar planı vardır. Siz bu arazi için neden değişiklik yaptınız. Hangi toplumsal fayda kapsamında yaptınız bu değişikliği. İmar planına saygısızlık değil mi bu durum?

Bu ülkedeki tüm kamu çalışanları devlete hizmet ediyor ve hepsi de hizmete layıktır bu ayrıcalık neden?

20217 de alınan kararnamenin gerekçesi abuk sabuk aidiyet duygusu moral motivasyon gibi nedenler nedir günümüzde ?

Bu durum toplumun gözünde Güvenlik Kuvvetleri gibi değerli bir kurumumuzu yıpratıcıdır ve birileri buna engel olmalıdır…

Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı, kurumlar arasında adaletsizlik yaratan bir davranıştır."