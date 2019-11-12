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Gürcafer: İmar Planı Konusunda Yalanlar Söyleniyor

12 Kasım 2019 Salı 14:59
Gürcafer: İmar Planı Konusunda Yalanlar Söyleniyor

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, çalışmalarında sona gelinen Mağusa – İskele – Yeniboğaziçi İmar Planı ile ilgili yalanlar söyleyerek süreci manipüle etmek isteyen çevreleri kamuoyu önünde yüzleşmeye çağırdı.

Gürcafer, “Gelin televizyonda halkın karşısına çıkalım. Ama gelemezsiniz çünkü yalanlarınız ortaya çıkacak ve oyununuz bozulacak” ifadelerini kullandı.

Gürcafer tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Mağusa – İskele – Yeniboğaziçi İmar Planı çalışması ile ilgili palavraların havada uçuştuğunu görüyorum. Bilgi kirliliği ve yalanların haddi hesabı yok.

Hayatları boyunca toplumu birbirine kırdırmaktan başka hiçbirşey başaramamış bazı kesimler yine iş başında... Yine aynı yöntem ve manipülasyonlarla iş dünyasını ‘halk ve memleket düşman’; kendilerini ise ‘halk kahramanı ve yurtsever’ olarak göstermeye çalışıyorlar.

Üstüne basa basa söylüyorum, yalan söylüyorsunuz!

Sizleri televizyonda, halkın karşısında konuşmaya çağırıyorum. Biz hazırız ama eminim ki siz gelemeyeceksiniz. Çünkü yalanlarınız ortaya çıkacak ve oyununuz bozulacaktır.”

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Gürcafer
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