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Gürcafer, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nı eleştirdi!

17 Haziran 2019 Pazartesi 19:42
Gürcafer, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nı eleştirdi!

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi bölgeleri için yürütülen imar planı çalışmalarının, ‘kavga çıkarmayı meziyet sayan’ bazı kesimlerin davranışları nedeniyle havaya uçtuğunu savundu.

Gürcafer, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği olarak, her zaman ülkenin planlı gelişmesi gerektiğini savunduklarını ve imar planı çalışmalarına maddi ve manevi destek verdiklerini söyledi. Gürcafer, “Tüm bilgi ve birikimimizi ortaya koyarak katkı koyduğumuz imar planı hazırlık süreçlerinde ilgili tüm kesimlerle yapıcı diyaloglar kurarak tüm topluma örnek olması gereken bir duruş sergiledik. Bu duruşumuzla herkese, birlikte hareket etmenin toplumun ve ülkenin kazanımı ile sonuçlanacağını göstermek istedik” dedi.

Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi bölgeleri için yürütülen çalışmalarda da, birliklerine yakışır şekilde, tüm kesimlerle barışık, herkesi dinleyip anlayarak yol almak istediklerini belirten Gürcafer, bazı kesimlerin ısrarla, birlik ve beraberliği yok etmek için çaba sarf ettiğini ileri sürdü.

Gürcafer, bu kesimlerin, sosyal medya sayfalarından ısrarla sataştıklarını, laf attıklarını, özetle kavga çıkarmak için bahaneler yaratıp, uyum içerisinde devam eden İmar Planı çalışmasının havaya uçması için ellerinden gelenin fazlasını yapmaya gayret ettiklerini söyledi.

Cafer Gürcafer açıklamasına şöyle devam etti:

“Gelinen noktada; kavga çıkarmayı meziyet sayan, kendileri açısından bir kazanım ve başarı olarak gören bu zavallılar, kendi egolarını tatmin edebilmek adına bu süreci havaya uçurmayı başarmıştır. Sayelerinde, Fasıl 96’ya geri dönülmesinin de yolunu açacak tartışma sürecinin başlamasına neden olacak meşale ateşlenmiştir. Bu meşaleyi ateşleyen arkadaşlarımız sayesinde onca emek çöpe mi gidecek, hep birlikte göreceğiz. Ancak böyle bir tartışma sürecinin başlaması halinde, kurum olarak karşı durmayacağımızı şimdiden deklere ederken, Birliğimizin hiçbir üyesinin tek kuruş zarara uğratılmasına da müsamaha göstermeyeceğimizi vurgulamak isterim.”

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