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Gürcafer: “Kamu çalışanlarının Maliye Bakanı…”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, yaptığı yazılı açıklamada, Karpaz’daki okul inşaatını yapan müteahhide bir yıla yakın süredir ödeme yapılmazken 13. Maaşın ‘müjdelenmesini’ eleştirdi.

25 Eylül 2020 Cuma 16:25
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Gürcafer: “Kamu çalışanlarının Maliye Bakanı…”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, yaptığı yazılı açıklamada, Karpaz’daki okul inşaatını yapan müteahhide bir yıla yakın süredir ödeme yapılmazken 13. Maaşın ‘müjdelenmesini’ eleştirdi. Gürcafer, “Amcaoğlu, öncelikli olarak kamu maaşlarını ödemekten sorumlu bir Maliye Bakanı olduğunu bir kez daha hepimize deklere etmiştir” dedi.

Gürcafer’in açıklaması şöyle:

“Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından ‘sakıncalı’ raporu verilmiş olan ve yıkılması gereken Karpaz Meslek Lisesi’nin yeni binasının yapımı üye müteahhidimiz tarafından devam ederken “Türkiye para göndermedi, ödeme yapamam” mazeretiyle bir yıla yakındır ödeme yapmayarak inşaatın durmasına sebebiyet veren Maliye Bakanı gülerek 13. Maaş müjdesini vermiştir.

Maliye Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu, bu davranışı ile öncelikli olarak kamu maaşlarını ödemekten sorumlu bir Maliye Bakanı olduğunu bir kez daha hepimize deklere etmiştir.

Sayın Bakan “okul inşaatı dursun yeter ki 13. Maaş ödensin” zihniyeti ile bizlere eylem davetiyesini çıkaran sizlersiniz. Sonra lütfen şikâyet etmeyiniz.”

Son Güncelleme: 25.09.2020 16:28
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