Gürcafer: Kıbrıs sorunu çözüme kavuşmadığı sürece, ekonomik iniş-çıkışlar bitmeyecek

Kıbrıs Postası'nın haberine göre, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, yapılan daire sözleşmelerinin her zaman barolar birliğine bağlı bir hukukçu eşliğinde yapılmasının gerekliliğini vurguladı. Devletin bunu zorunlu hale getirmesi gerektiğini aktardı. Yurtdışından gelen müteahhitlerin gelip burada iş yapmasını doğru bulmadığını söyleyen Gürcafer, bunun asıl sebebinin de yerli müteahhitlerin önceliğinin olması, onların üreterek pazarlamalarını en iyi şekilde yaptıkları sürece ülkenin gelişebileceği olduğunu vurguladı.

Kıbrıs sorunu çözüme kavuşmadığı sürece ekonomik olarak bu inişleri ve çıkışları sürekli göreceğimize de değinen Gürcafer, her şeyden öte üzüldüğü noktanın, gençlerin adayı terk ediyor oluşu olduğunu belirtti.

Giden gençlerin geçici süreliğine gitmediğini söyleyen Gürcafer, insanların artık daha rahat bir hayat kurabilmek için temelli olarak adadan gittiklerini aktardı. “Bu gençlerin önündeki en büyük engellerden biri de askerliktir, yurtdışında yaşayan gençlerin önündeki bu engelin kalkması elzemdir” diyen Gürcafer, “eğer mesele vatan sevgisiyse, bu gençler de vatan sevgisiyle dolu, emin olabilirsiniz” şeklinde konuştu.