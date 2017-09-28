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Gürcafer: "Kim olursa olsun emeğinin karşılığını vermek lazım"

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, “İnsan insandır, nereden gelirse gelsin emeğinin karşılığını vermek lazım” dedi.

28 Eylül 2017 Perşembe 01:28
Gürcafer: "Kim olursa olsun emeğinin karşılığını vermek lazım"

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, “İnsan insandır, nereden gelirse gelsin emeğinin karşılığını vermek lazım” dedi.

Gürcafer, yabancılara daha düşük ücret ödenmesinin insani olarak kabul edilemez olmasının yanı sıra ekonomik akıldan da uzak olduğunu vurguladı.

Yabancılara daha düşük ücret ödenmesinin ne insani olarak ne de ekonomik olarak doğru olmadığını ifade eden KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer sözlerini şöyle konuştu:

“Konuyu insani boyutu ile değerlendirirsek; yabancı ülkelerde düşük ücretlere çalışmış olan biz Kıbrıslı Türkler bu konuda acılar yaşamıştır. Kıbrıs Türk Toplumu, 1980li ve 1990’lı yıllarda yoğun bir şekilde Avrupa’ya ve özellikle de İngiltere’ye çalışmaya gider; oralarda yabancı işgücü olarak yarı fiyatı ücretlere çalışırdı. Vurgulamak isterim ki insan insandır ve nereden gelirse gelsin emeğinin değerini vermek zorundayız...

Bu noktada tüm kesimleri sağ duyuya davet ediyorum. Toplumsal uzlaşıya ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla işçi – işveren kavgasını körüklemek yerine, daha mantıklı yaklaşımlarla sorunlara yaklaşmalıyız.”

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