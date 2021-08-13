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Gürcafer: KKTC’de acizlik tavan yaptı

KKTC’de iş yapan T.C. kaynaklı firmanın köy yollarını yapması için kendisine verilmiş olan fonsuz yakıt, bitüm ve Büyükkonuk’taki taşocağında ürettiği kum çakıl ile Ercan Havaalanı’nın asfaltlama işlerini yaptığı tespit edildi.

13 Ağustos 2021 Cuma 14:48
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Gürcafer: KKTC’de acizlik tavan yaptı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, “Bu usulsüzlüktür” diyerek, Cumhurbaşkanını, Başbakanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanını, Başsavcılığı ve Polis Genel Müdürlüğü’nü göreve çağırdı.

“HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ GÖRMEK İSTİYORUZ”

Söz konusu firmanın usulsüzlük yaptığını kaydeden KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer şunları söyledi:

“Gözümüzün önünde usulsüzlük yapılıyor. Yetkililer de seyrediyor.   Köy yollarının yapımı için kendisine verilmiş olan fonsuz yakıt, fonsuz bitüm ve kum çakıl ile kendi özel işlerini yapıyor.

Herkes gibi iç piyasadan tedarik ederek yapmak zorunda olduğu Ercan Havaalanı’nın asfaltlama işlerini yapıyor.

Yaklaşık 30 bin ton asfaltlamanın hem T.C. hem KKTC tarafından konan kurallara aykırı köy yollarının malzemelerinin kullanılarak yapıldığı ortada.

Ne yazık ki kontrol makamı olan karayolları yetkilileri ellerini açarak, bir şey yapamayız dercesine, acizlik sergiliyor. Yetkililerimizin seyirci kalışlarını izliyoruz. KKTC’de acizlik tavan yapmış durumda...

Cumhurbaşkanını, Başbakanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanını, Başsavcılığı ve Polis Genel Müdürlüğü’nü göreve davet ediyoruz. Bu bir ihbardır. Vatandaşımız ve camiamız görmek istiyor. Hukukun üstünlüğünü, yasaların herkes için geçerli olduğunu görmek istiyoruz.”

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri BirliğiCafer Gürcafer
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