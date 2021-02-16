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GÜRCAFER: “ÖNLEMLER, ACİLEN ALINMALI”

Ekonomik Örgütler Platformu Sözcüsü Cafer Gürcafer, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

16 Şubat 2021 Salı 10:43
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GÜRCAFER: “ÖNLEMLER, ACİLEN ALINMALI”

ÖZEL HABER

Ekonomik Örgütler Platformu Sözcüsü Cafer Gürcafer, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı toplumun neredeyse açlık noktasına geldiğini söyleyen Gürcafer, “İşletmelerde batma noktasına gelindi. Biz ne yazık ki doğru davranamadık, doğru kararlar alamadık. Bıçak kemiğe dayandı. Artık dayanacak yeri de kalmadı. Yanlış yönetimle, bu ülkenin kısıtlı imkanları da heba edildi. Bunun nedeni de adaletsizliktir. Bizim insanımız çok hoşgörülüdür, ancak adaletsiz bir şey gördüğünde isyan eder. Biz bu şartlarda bir çıkış yolu göremiyoruz. O yüzden aşılanmış insanlara kapımızı açmalıyız. O yüzden devlet yetkilileri tüm eforlarını, Türkiye’den aşı getirmek için harcamalı. 300-400 bin aşı bizim için hayati önem taşımaktadır. Bu iş önceliklerle alakalıdır. Gelinen noktada özel sektörün sabrı kalmadı ve gerginleşti” dedi.

Kendilerinin bir kriz masası önerisinde bulunduklarını da söyleyen Gürcafer, “Bu kriz masası ile kaynakların verimli kullanılabileceğini ve çok başarılı olabilirdik. Ne yazık ki kimseye danışılmadan kararlar alınıyor. Geldiğimiz noktada, hükümet, bu salgın tarihinin sona ereceği tarihi kestirip, bunun yaratacağı tahribatın nasıl giderileceğini ortaya çıkarmalıdır. İnsanları hayata bağlayacak önlemleri acilen almamız lazımdır” dedi.

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Cafer Gürcafer
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