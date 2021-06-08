Gürcafer: Sonuç alıncaya kadar sokağa ineceğiz

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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Haber Kıbrıs’ta katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu.

Sorunların aşılması adına Türkiye’de yetkililerle görüşmeye gideceklerini söyleyen Gürcafer, “Bu dönemde olabildiğince adil, olabildiğince toplumun menfaatlerine yardımcı adımlar atılması gerekirken, elimizdekilerini de alıyorlar. Bu işi sonuna kadar götüreceğiz. Bu defa bu iş temize havale edilecek. Neticelendireceğiz” dedi.

Türkiye’de Fuat Oktay ile beş saatlik bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyleyen Gürcafer, “Fuat Oktay ile biz 5 saat toplantı yaptık. Söylediklerimizde ekonomik akıl olmasaydı, oturup da 5 saat bizimle toplantı yapmazdı. Ancak bizden hiçbir siyasetçi, telefonu kaldırıp da aramadı. Onlar da aranmayınca adım atmadı” dedi.

Türkiye’de iki gün boyunca temaslarda bulunacaklarını söyleyen Gürcafer, “Bu Türkiye temaslarımızdan da bir sonuç alamazsak sokağa ineceğiz. Ve bu sokağa inmemiz sonuç alıncaya kadar devam edecek. Türkiye’den gelen bir müteahhitin çalışmasını engelleyeceğiz” dedi.