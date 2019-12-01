Gürcafer: Soruşturma Komisyonu kurulacak

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Girne'de yapımı devam eden okul binası inşaatında meydana gelen çökmeyle ilgili soruşturma komisyonu oluşturulacağını söyledi.

Gürcafer yaptığı yazılı açıklamada, “Girne’de yapımı devam eden okul inşaatının çökmesiyle ilgili bir soruşturma komisyonu oluşturmak ve olayı tüm çıplaklığıyla kamuoyuyla paylaşarak neticeye gitmek boynumuzun borcudur. Mühendislik açısından değerlendirme, elbette ki mühendisler odamız tarafından yapılarak raporlanacaktır. Onların çıkaracakları rapor doğrultusunda da yapmamız gerekenler yapılacaktır” dedi.

İş sağlığı ve güvenliği ile yapı denetimi bakımından da sistemin yarattığı zafiyetlerin sorgulanacağını kaydeden Gürcafer, “Müteahhit firmamız da dahil, varsa tüm sorumlulardan hesap sorulması sürecini aşama aşama kamuoyuyla paylaşarak neticeye gideceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.