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Gürcafer: Türkiye kaynaklı ihalelerin ödemeleri yapılmadı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, geçen yıl ve bu yıl çıkılan Türkiye kaynaklı ihalelerin parasının müteahhitlere ödenmediğini belirtti.

07 Haziran 2021 Pazartesi 15:10
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Gürcafer: Türkiye kaynaklı ihalelerin ödemeleri yapılmadı

Gürcafer konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, “KKTC, Türkiye’nin, Türkiye, KKTC’nin üzerine atıyor ama neticede para ödenmiyor” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’den gelmiş yolları veya diğer işleri yapan müteahhide fiyat farkı ödeniyor ama bize hiçbir şekilde bu fiyat farkı ödenmediği gibi ana para da ödenmiyor” diyen Gürcafer, “Sanki birilerinin kendilerini sistemli bir şekilde batırmaya çalıştığı” görüşünü belirtti.

Gürcafer açıklamasında şunları kaydetti:

“Bunun böyle olmadığını iddia eden varsa lütfen bu başımıza gelenlerin neden başımıza geldiğini açıklasın. Artık yeter! Kabak tadı verdiniz.”

Son Güncelleme: 07.06.2021 16:55
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri BirliğiCafer Gürcafer
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