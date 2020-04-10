Gürcafer : “Yüksek faiz politikanı eleştirenler mi vatan haini?”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, yeni yapılması düşünülen Pandemi Hastanesi, Hükümetin aldığı ekonomik tedbirler ve bankaların uygulamaları konularında değerlendirmelerde bulundu.

Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Önal’in birilerine ‘vatan haini’ yakıştırması yapmasına tepki gösteren Gürcafer, “Senin yüksek faiz politikanı eleştirenler mi vatan haini?” diye sordu.

Diyalog TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtlayan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, yeni hastane ve ekonomi gibi konularda değerlendirmelerde bulundu.

Koronavirüs salgın tehlikesi nedeniyle hayatın durduğunu belirten Gürcafer, sağlık altyapımız gelişmediği sürece normal hayata adım atamayacağımız vurguladı.

Gürcafer, bu aşamada pandemi hastanesinin çok önemli olduğunu anlattı.

“TARTIŞMAYI SONLANDIRIP BU İŞİ BİTİRMEMİZ LAZIM”

Gürcafer şunları kaydetti:

“Bir pandemi hastanesinin yapılması konusunu yetkililerle görüşüyoruz. Ancak hassas birkaç konu vardır. Bunlardan biri ihale mevzuatıdır. Buna hastaneye acil ihtiyacımız var ama bunun sadece ihale mevzuatı 1.5 – 2 ay sürer. Dolayısıyla bu ihale mevzuatını es geçerek nasıl yapılabilir? Nereye yapılacak bu hastane? Sayın bakanla 2 gündür bu konuları görüşüyoruz. Başka fikirler de vardır. Örneğin, Girne Amerikan Üniversitesi’nin karkas halindeki hastanesinin devlete devredilmesi söz konusuydu. Belki el birliğiyle ve çok hızlı bir şekilde onun bir kısmı bu amaçla tamamlanabilir.

Cezaevinin pandemi hastanesine döndürülmesi de konuşuldu. Bunlar gibi başka alternatifler de konuşuluyor. Bir gerçek var ki, bizim bu tartışmayı sonlandırıp bu işi bitirmemiz lazım. Çünkü biz

sağlık altyapımızı geliştiremezsek normal hayata dönemeyeceğiz. İşyerlerimizi açamayacağız, ekonomik döngüyü yaratamayacağız. Bunu uzmanlar söylüyor, biz değil…”

“İŞYERLERİNİ KONTROLLÜ AÇABİLMEK İÇİN SAĞLIK ALTYAPIMIZI GELİŞTİRMEMİZ LAZIM”

“İşyerlerinin kapanması ve insanların kazanmaması halının altına süpürülecek bir konu değil. Ya işyerlerini kapatırsın ama destek olursun ya da kontrollü bir şekilde açarsın. Birinci alternatifimiz mümkün değil çünkü biliyoruz ki para yok. O zaman sağlık altyapımızı geliştirmemiz ve kontrollü bir şekilde iş yerlerini açması lazım. Ama kontrollü bir şekilde açabilmek için çok güçlü bir sağlık sisteminin olması lazım. Devletin bu işi göğüsleyebilecek bütçesi yok. O zaman bunun bir yolunu bulacağız. Aşı bulunana kadar bununla birlikte yaşamaya alışacağız. Ama en önemlisi sağlık sistemimizi geliştirmemiz. Pandemi hastanesi ile ilgili alternatiflere bakacağız ama benim kişisel kanaatim mevcut hazır binalardan birini süratli bir şekilde dönüştürmektir. Vereceğiniz karar veya zaman kaybınız can kaybına neden olabilir. Bunun vebalini kimse kaldıramaz.”

“İNSANLAR AÇ KALIRSA KAPILARINA ORDUYU DİZSENİZ SOKAĞA ÇIKARLAR”

“Bu pandemi hastanesi konusu hemen çözülmeli. Hemen bir karar üretilmeli ve yarın çalışmalar başlamalı. Çünkü insanlar açlık sıkıntısı çekmeye başlıyor. Siz bu işi uzattıkça insanlar aç kalacak. İnsanlar aç kalırsa isterseniz orduyu dizin kapılarının önüne, yine de sokağa çıkacaklar.”

“SALGININ ÖNÜNE GEÇİLDİKTEN SONRA KONUŞACAĞIZ”

Bugünün farklılıkları bir kenara koyup uyum içerisinde çalışma günü olduğunu belirten Gürcafer, kendisinin de ekonomik adımlar, yapılandırmalar ve katkılarla ilgili birçok rahatsızlığı bulunduğunu ancak bunları konuşmayı salgının önüne geçildikten sonraya ötelediğini anlattı.

“BÖYLE BİR DÖNEMDE VATAN HAİNLİĞİ KELİMESİNİ TELAFFUZ ETMEK ÇOK ÜRPERTİCİ”

Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal’in katıldığı bir televizyon programında birilerine ‘vatan haini’ yakıştırması yapmasına tepki gösteren Gürcafer, böyle bir dönemde bu kelimenin telaffuz etmenin çok ürpertici olduğunu söyledi. Gürcafer, Olgun Önal’in açıklamalarını ve bankaların faiz uygulamalarını sert bir dille eleştirdi:

“Dün, Bankalar Birliği Başkanının birilerine ‘vatan haini’ yakıştırması yaptığını duydum, çok üzüldüm. Böyle bir dönemde vatan hainliği kelimesini telaffuz etmek çok ürperticidir. Bu toplumdaki herkes bu dönemin aşılması için yardımcı olmak katkı koymak elinden geldiğince seferber oldu. Peki, benim insanım bu şekilde dayanışma sergilerken hangi vatan haininden bahsedersiniz? Kimdir bu vatan hainleri? Çıkın da söyleyin. Senin yüksek faiz politikanı eleştirenler mi vatan haini? Senin yüksek faiz politikanı eleştirenleri hangi kitap vatan haini diye yazar? Çok hassas bir dönemden geçiyoruz. Kimse sanmasın ki bunların hesabını sormayacağız. Soracağız, ama bugün değil.”

“İŞLETMELERİMİZ BANKACILARIN İNSAFINA KALMIŞ DURUMDA”

“Eğer ki birileri yüksek faiz vererek mevduat topluyorsa ve topladığı mevduatını faktöring şirketlerinde yüksek faizlerle pazarlıyorsa ve siz de bankacılık sektörü olarak buna göz yumuyorsanız ve bu durum ülkedeki faizlerin yükselmesine neden oluyorsa ve siz bizi bu yüksek faizlerle yapılandırmakla karşı karşıya bırakıyorsanız o zaman eleştirilmekten gocunmayacaksınız. Kendi içinizdeki bozuklukları düzeltme yoluna gideceksiniz. Şu anda işletmelerimiz bankacıların insafına kalmış durumdadır. Bunu kabul etmeyeceğiz. Etmiyoruz. Buna devletin müdahalesi olması lazım.

Şu anda 3 Milyar Sterlin gibi bir stok fazlamız oluşacak. Peki, bu binaları yapmak için sizden kredi kullanmış olan insan bunu size nasıl ödeyecek? Önümüzdeki bir yıl içerisinde satış olabileceğini öngörmüyorum. Bu faize ve yapılandırmaya devletin yasa ile müdahale etmesi gerekir. Bugün bunu çok fazla konuşmuyoruz çünkü hayatları tehdit eden bir tehlike ile karşı karşıyayız. Ama kimse sanmasın ki bunu hazmettik. Doğru zamanı ve doğru zemini bekliyoruz. Şu anda önceliğimiz salgının önüne geçmektir.”

“SALGININ BİTTİĞİ GÜN HER ŞEY FARKLI OLACAK”

Salgın geçtikten sonra konuşacak çok konuları olduğunu aktaran Gürcafer, salgının bittiği gün her şeyin farklı olacağını belirtti. Gürcafer, “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bunu herkes söylüyor. Dünyada herkes söylüyor. Bu virüsün önüne geçildiği ve hayatın normalleşmeye başladığı gün, yeni bir yaşam biçimi, yeni bir ekonomik model, belki yeni bir siyasi model dizayn edilecek” dedi.