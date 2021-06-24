Gürcafer'den Arıklı'ya eleştiri

KTİMB’den yapılan yazılı açıklamaya göre Gürcafer, “bu tür açıklamaların Türkiye’ye yaranayım derken bizleri itibarsızlaştırdığının farkına varın” diyerek, iş dünyasının bu tür açıklamalardan ciddi rahatsızlık duyduğunu kaydetti.

“TÜRKİYE İLE İLGİLİ SEVER SEVMEZ EDEBİYATIYLA SİYASET YAPMAKTAN VAZGEÇİN”

“Bu tür açıklamalar ülke olarak itibarımızı zedeliyor. Kaş yapayım derken göz çıkarıyoruz” diyen Gürcafer şöyle devam etti:

“Hiç kimseye fayda getirmeyen aksine bize zarar veren bu tür açıklamaların Türkiye’ye yaranayım derken bizleri itibarsızlaştırdığının farkına varın. Bir siyasi partinin başkan olarak kimi seçip kimi seçmeyeceği kendi üyelerinin karar vereceği bir durum olup başka ülkelerin makamlarınca şekillenmesinin beklentisi içerisinde olmak ülke demokrasimize zarar vermesinin yanı sıra bizleri de mahcup duruma düşürdüğünün farkına varın. İş dünyası olarak rahatsızlık duyuyoruz. Türkiye ile ilgili sever sevmez edebiyatıyla siyaset yapmaktan vazgeçin.”