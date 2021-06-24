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Gürcafer'den Arıklı'ya eleştiri

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın “Türkiye ile arası iyi olmayan bir Başbakan ile hükümete devam edemeyiz” açıklamasını eleştirdi.

24 Haziran 2021 Perşembe 14:01
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Gürcafer'den Arıklı'ya eleştiri

KTİMB’den yapılan yazılı açıklamaya göre Gürcafer, “bu tür açıklamaların Türkiye’ye yaranayım derken bizleri itibarsızlaştırdığının farkına varın” diyerek, iş dünyasının bu tür açıklamalardan ciddi rahatsızlık duyduğunu kaydetti.
“TÜRKİYE İLE İLGİLİ SEVER SEVMEZ EDEBİYATIYLA SİYASET YAPMAKTAN VAZGEÇİN”
“Bu tür açıklamalar ülke olarak itibarımızı zedeliyor. Kaş yapayım derken göz çıkarıyoruz” diyen Gürcafer şöyle devam etti:
“Hiç kimseye fayda getirmeyen aksine bize zarar veren bu tür açıklamaların Türkiye’ye yaranayım derken bizleri itibarsızlaştırdığının farkına varın. Bir siyasi partinin başkan olarak kimi seçip kimi seçmeyeceği kendi üyelerinin karar vereceği bir durum olup başka ülkelerin makamlarınca şekillenmesinin beklentisi içerisinde olmak ülke demokrasimize zarar vermesinin yanı sıra bizleri de mahcup duruma düşürdüğünün farkına varın. İş dünyası olarak rahatsızlık duyuyoruz. Türkiye ile ilgili sever sevmez edebiyatıyla siyaset yapmaktan vazgeçin.”

Son Güncelleme: 24.06.2021 16:32
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri BirliğiCafer Gürcafer
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