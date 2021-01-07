Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı açıklandı
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı...

GÜRÇAĞ: “BİZİM AMACIMIZ TOPLUMA HİZMET OLMALI”

Ulusal Birlik Partisi İzlem Gürçağ, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

07 Ocak 2021 Perşembe 10:00
564 Okunma
GÜRÇAĞ: “BİZİM AMACIMIZ TOPLUMA HİZMET OLMALI”

ÖZEL HABER

Ülkedeki ekonomik sıkıntıları değerlendiren Gürçağ, “Asgari Ücret, yapılan zamların çok da altında kaldı. İnsanın elinde avucunda hiçbir şey kalmadı. Asgari ücretin artırılması gerekir, bu sefer de esnaf, kazanamadığını ve ödeyemeyeceğini söylüyor. Daralmaya gideceğini ve işten çıkarmalara gideceğini söylüyor. Nereden tutsanız elinizde kalan bir durum. Hükümet ortakları ve herkes, oturup bir karar üretmeli. Belki ev kiraları Türk Lirası’na çevrilebilir. Yani siz esnaf olarak, kiranızı çıkaracaksınız, personelinizi ödeyeceksiniz sonra da size kalanla hayatınızı idame edeceksiniz. Bu da çok zordur. Çok ciddi bir dar boğazdan geçiyoruz. Bu noktada işin uzmanları olan ekonomistlerin görüşleri alınmalıdır” dedi.

Meclis’te yaşanan tıkanıklığı da yorumlayan Gürçağ, “Ben neden milletvekili olduğumun farkındayım. Bizi halk toplumun çıkarlarını korumak için Genel Kurul’a gönderildik. Biz bu bilinçle mücadele edersek, bu sorunları aşarız. Ama kişisel çıkarları bir kenara bırakmalıyız. Bizdeki gerçekler bunlardır. Ve bu gerçeklerin izinden bu yol haritası çizilmelidir. ‘Merak etmeyin de her şeyi hallederiz’ demekle olmaz bu işler. Gerçekleri dürüstçe söyleyeceksiniz ve ona göre yol haritanızı çizeceksiniz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
İzlem Gürçağ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AMCA: “BİZDE PROGRAM EKSİKLİĞİ VAR”
AMCA: “BİZDE PROGRAM EKSİKLİĞİ VAR”
ŞAHALİ: “EKONOMİNİN ÇARKLARININ DÖNMESİ İÇİN ÇABA YOK”
ŞAHALİ: “EKONOMİNİN ÇARKLARININ DÖNMESİ İÇİN ÇABA YOK”
AMCAOĞLU: “YÜKSEK ÖĞRETİMİ AÇMANIN İLK SEBEBİ KALİTEDİR”
AMCAOĞLU: “YÜKSEK ÖĞRETİMİ AÇMANIN İLK SEBEBİ KALİTEDİR”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim