GÜRÇAĞ: “BİZİM AMACIMIZ TOPLUMA HİZMET OLMALI”

ÖZEL HABER

Ülkedeki ekonomik sıkıntıları değerlendiren Gürçağ, “Asgari Ücret, yapılan zamların çok da altında kaldı. İnsanın elinde avucunda hiçbir şey kalmadı. Asgari ücretin artırılması gerekir, bu sefer de esnaf, kazanamadığını ve ödeyemeyeceğini söylüyor. Daralmaya gideceğini ve işten çıkarmalara gideceğini söylüyor. Nereden tutsanız elinizde kalan bir durum. Hükümet ortakları ve herkes, oturup bir karar üretmeli. Belki ev kiraları Türk Lirası’na çevrilebilir. Yani siz esnaf olarak, kiranızı çıkaracaksınız, personelinizi ödeyeceksiniz sonra da size kalanla hayatınızı idame edeceksiniz. Bu da çok zordur. Çok ciddi bir dar boğazdan geçiyoruz. Bu noktada işin uzmanları olan ekonomistlerin görüşleri alınmalıdır” dedi.

Meclis’te yaşanan tıkanıklığı da yorumlayan Gürçağ, “Ben neden milletvekili olduğumun farkındayım. Bizi halk toplumun çıkarlarını korumak için Genel Kurul’a gönderildik. Biz bu bilinçle mücadele edersek, bu sorunları aşarız. Ama kişisel çıkarları bir kenara bırakmalıyız. Bizdeki gerçekler bunlardır. Ve bu gerçeklerin izinden bu yol haritası çizilmelidir. ‘Merak etmeyin de her şeyi hallederiz’ demekle olmaz bu işler. Gerçekleri dürüstçe söyleyeceksiniz ve ona göre yol haritanızı çizeceksiniz” dedi.