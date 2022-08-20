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Gürçağ: "İki buçuk sene önce yanan servis için ihale süreci başladı"

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, 10 müteahhit Yeni Girne Hastanesi’nin tamamlaması adına teklif verdiğini belirtti.

20 Ağustos 2022 Cumartesi 19:46
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Gürçağ: "İki buçuk sene önce yanan servis için ihale süreci başladı"


Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Başbakan Ünal Üstel ile Girne bölgesine yaptıkları ziyaret sırasında, Yeni Girne Hastanesi ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin iki buçuk sene önce yanan servisleri ile ilgili açıklama yaptı.

Altuğra, Sağlık Bakanlığı ekiplerinin verdiği yoğun çalışmaların başarı ile sonuçlandığını ve Yeni Girne Hastanesi’nin ihalesinin başladığını söyledi.

Altuğra, “Merkezi İhale Komisyonu’na güncellediğimiz projeler ile büyük bir emekle sonlandırdık. Dün Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ile yapmış olduğumuz görüşmede, 10 müteahhitin Girne Hastanesi’ni tamamlaması adına teklif attığını öğrendim. Bu sevindiricidir. 27 Eylül’e kadar biz bu tekliifleri almaya devam edeceğiz. Bu yasa gereğidir, ihaleye çıkınca belli bir süre askıda kalma ve teklif kabul etme zorunluluğu vardır.” dedi.

Bakan Altuğra, iki buçuk yıl önce Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım servisinin ve kardiyovasküler cerrahi bölümünün yandığını hatırlatarak, 14 Eylül’e kadar yanan servis için ihale sürecinin başladığını belirtti.

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