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Gürçağ’dan Pilli’ye destek mesajı

UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ, bu süreçte zerre kadar olumlu katkısı olmayanların Sağlık Bakanı’na yönelik acı sözlerle eleştirmeye hakkı olmadığını savundu

18 Mart 2020 Çarşamba 22:53
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Gürçağ’dan Pilli’ye destek mesajı

Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye acil şifalar dileyen UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ, “Sonuna kadar yanınızdayım” diyerek Bakan Pilli’ye desteklerini belirtti. Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye acil şifalar dileyen UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ, “Sonuna kadar yanınızdayım” diyerek Bakan Pilli’ye desteklerini belirtti. 
“Sayın Sağlık Bakanımızın dürüstlüğüne, insanlığına ve samimi iyi niyetine sonuna kadar kefilim. O, yüreği doğru yerde olan başarılı bir hekim. Sağlık sektöründe yaşanan sıkıntıların ruhunu en iyi bilenlerden. İnsanlığa şifa olabilmek için canla başla çalışan dürüst bir siyaset adamı. İnsanoğlu olarak dünya çapında büyük bir sınavdan geçiyoruz. Tabiat anaya zarar verdiğimiz ve toprağı yok ettiğimiz için elbette ki virüsler bizim bünyemizde yaşamaya çalışacaktır. Bu felaketten başarıyla kurtulabilmeyi sağlamak, sadece Sağlık Bakanının sorumluluğu değildir. Toplum olarak hepimizin sorumluluğudur. Her birimizin vatandaşlık görevidir. Hepimizin elinin taşın altına girmesi gerekliliğidir. Uzaktan ahkâm kesmek, ucuz eleştiriler getirmek samimiyetsizliktir” diyen UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ, bu süreçte zerre kadar olumlu katkısı olmayanların Sağlık Bakanı’na yönelik acı sözlerle eleştirmeye hakkı olmadığını savundu.

Anahtar Kelimeler:
Ali Pilliİzlem Gürçağ
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