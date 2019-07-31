Gürkut, Batı Nil Virüsü’ne karşı bireysel alınabilecek önlemlere dikkat çekti

Vektörlerle sistematik bir mücadele yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Gürkut, Sağlık, Tarım, Çevre ve İçişleri Bakanlıklarının yetkililerinin yer alacağı bir üst kurula ihtiyaç olduğunu söyledi.

Gürkut, “Bu ne yapacak? Bu işlerin nasıl yapılacağını, ne zaman başlatılacağını, hangi usulle olacağını belirleyecek, denetleyecek, yaptıracak. Bütçesi ayrı olacak ki başka kalemlere aktarılmasın bu işe ayrılacak para. Peki bunun yöntemlerini kim belirleyecek. Bir tane de danışma kurulu kurabiliriz bunun altında. Bu danışma kurulunda, tabipler birliği, biyologlar derneği, çevre mühendisleri gibi ilgili sivil toplum örgütlerinin de içinde olduğu, sökonusu bakanlıkların yetkililerinin de içinde olduğu bir de danışma kurulu oluşturacağız. Bu danışma kurulu da güncelleştirecek mücadele yöntemlerimizi. Ne yapılması gerektiğini belirleyip üst kurula sunacak ki üst kurul da yeni yöntemler gerekiyorsa uygulamaya koysun. Bunun sadece kriz zamanlarında değil sürekli olması gerekir. Ki başarılı olabilelim” dedi.

Bireylerin de kendi ev ve bahçelerinde önlemler alması gerektiğini belirten Gürkut, sineklerin üreme alanlarını oluşturan büyük-küçük tüm su birikintilerinin kontrol altına alınması, evlere sineklik takılması gerektiğini söyledi.

Dr. Özlem Gürkut, Batı Nil Virüsü’nden insanların nasıl korunabileceğini de anlattı:

“Sinekler en çok akşam saatlerinde kam emmek için harekete geçiyor. Akşam saatlerinde mümkün olduğunca dışarıda açık havada olmayalım. İllaki çıkacaksak kendimizi korumak için kollarımızı, bacaklarımızı örtecek uzun kollu, bacaklı kıyafetler giyelim. Yine illaki çıkacaksak hele de sulak bir alandaysak iki çeşit sprey var. Bir tanesi PERMETRİN ki giysilere sıkılıyor. Giysimizi giymeden önce 30-40 saniye boyunca giysimizin içine ve dışına iyice sıkacağız bunu. Kuruduktan sonra da giyeceğiz. Yıkasak bile kıyafetimizi 2 hafta boyunca etkili olmaya devam ediyor. Bebeklerde ve gebelerde de kullanılmamasına dair bir uyarı yok. DEET diye bir karışım ya da PİKARDİN ya da PMD gibi solüsyonlar var. Bunları vücudumuza sıkabiliyoruz dışarıya çıkacaksak. Bu üzerimizdeyken sinekler bize yaklaşmıyor. Ama bunun 2 aylığın altındaki çocuklara sıkılması kesinlikle tavsiye edilmiyor. 2 aydan büyük çocukların da mutlaka hekimlerine danışılarak kullanılması gerekiyor. Yani erişkinler içindir. Çocuklar için mutlaka çocuk hekimlerine danışılmalı”

(BRT)