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GÜRKUT: “ÇOK BÜYÜK DAYANIŞMA ÖRNEĞİ GÖSTERDİK”

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu

13 Kasım 2020 Cuma 10:04
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GÜRKUT: “ÇOK BÜYÜK DAYANIŞMA ÖRNEĞİ GÖSTERDİK”

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Gürkut, “Toplum olarak çok büyük bir dayanışma örneği gösterdik. Çok teşekkür ederiz herkese. Bakanlık olarak da bu dönemde istatistik noktasında çok fazla çalışmamız gerekiyor. Bu bu kadar zor olmamalı” dedi.

Yeni açılacak olan Pandemi Hastanesi’ni de yorumlayan Gürkut, “Hızlı bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Ama gelin görün ki, bizim Mart ayından beri söylediğimiz bir şey var, ‘Pandemide çalışacak sağlık personeli’. Bu arkadaşların özel eğitim alması lazım. Yani yetişkin bir personel olması lazım. Aletler insanları tek başına tedavi etmeyecek. Bu aletleri kullanacak olan insanlara ihtiyacımız vardır. Bu noktada da aldığımız cevap, ‘Yetişmezse personelimiz, Türkiye bize personel de verecek’ oldu. Bizim yeterli personelimiz var, ama yetiştirmezsek bu personele de yazık olacak” dedi.

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