GÜRKUT: “DAHA BİLİMSEL AÇIKLAMALAR YAPILABİLİR”

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut, Bakanlar Kurulu’nun aldığı karaları yorumladı ve “Uçakta kapalı alanda devir dayım olan bir hava sistemi var, bu daha büyük bir risk” dedi.



Gürkut deniz ve yoluyla gelen vaka sayısının doğru olduğu varsayımına rağmen alınan tedbirin bilimden uzak olduğunu savundu ve Bakanlar Kurulu’nun daha bilimsel kararlar alması gerektiğini vurgulayarak, “Deniz yoluyla temas süresi daha uzun olabilir ama açık hava söz konusu, uçakta ise kapalı alanda devir dayım olan bir hava sistemi var ki bu daha büyük bir risk. Kapalı alanlarda bu virüsün daha hızlı yayıldığını biliyoruz. Kaldı ki seyahat sırasında olan bir bulaş, kısa bir süre sonra PCR testlerinde gösteremiyor. Bu nedenle 3 gün öncesinde test isteyip, gelince de yeniden test yapıyoruz. Deniz yolu daha risklidir dediler, daha bilimsel bir açıklama yapılabilirdi. Hava yoluyla gelen kişi sayısı çok fazla” dedi.