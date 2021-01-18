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GÜRKUT: “İNSAN TEMASLARINI AZALTMALIYIZ”

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Özlem Gürkut, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

18 Ocak 2021 Pazartesi 10:10
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GÜRKUT: “İNSAN TEMASLARINI AZALTMALIYIZ”

ÖZEL HABER


Sürecin kamuoyuna yansıyan ve yansımayan kısmının olduğunu söyleyen Gürkut, “Sağlık Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun daha önce de kararlar üretti ama uygulanmadı bu kararlar. Bu ilk defa değildi. Sanıyorum ki yeni kararlar yayımlanacaktır. Benim bütün bu yaşananlardan anladığım tel şey, koordinasyonun olmadığıdır. Biz Mart ayına nazaran, Covid-19 hasta bakma kapasitemizi, Pandemi Hastanesi’ni açarak artıramadık. Ekip açısından da kapasitemizi artıramadık. Burada da bu hasta kapasitesini artırmadan, aşağıda tutmak için kararlar üretmek hükümetin görevidir. Bulaşıcı Hastalıklar Komitesi, bulaşı azaltmak için kararlar üretirken, biz diğer yandan alışveriş kampanyaları düzenledik. Bunlardan dolayı da kapanmaya yakın kararlar üretildi. Bilinen bir gerçek varsa, bu süreçte insan temaslarını azaltmalıyız” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Özlem Gürkut
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