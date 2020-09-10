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GÜRKUT: “KAYBETMENİN ARİFESİNDE OLABİLİRİZ”

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut, normal bir şekilde yaşamımıza devam ederse logaritmik olarak vaka sayılarının artacağına dikkat çekti.

10 Eylül 2020 Perşembe 11:00
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GÜRKUT: “KAYBETMENİN ARİFESİNDE OLABİLİRİZ”

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut, normal bir şekilde yaşamımıza devam ederse logaritmik olarak vaka sayılarının artacağına dikkat çekti.

Gürkut, “Salgın bütün dünyada bu şekilde seyir etti. Dolayısıyla 34 olan yerel vaka sayımız hiçbir önlem alınmadığı takdirde bugün 50, öbür gün 100 olacağını söylemek hiç tuhaf olmaz. Bilimsel beklenti bu yöndedir” dedi.

Kurallara harfiyen uyulması gereken bir döneme gelindiğinin altını çizen Gürkut, “Bu dönemde teması en aza indirir ve hastalığın yayılmasını azaltırsak başarı ile trenden aşağı doğru indirmeyi başaracağız. Eğer ki başarısız olunursa kontrolü kaybettiğimizin arifesinde olduğumuzu düşünüyoruz” dedi.

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